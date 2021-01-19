В Кремле ответили на вопрос о портрете Ягоды во время суда над Навальным
© РИА Новости / Инсаф Басиров / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в салоне самолета авиакомпании "Победа"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МВД "ассоциативный" вопрос журналистов по поводу портрета главы НКВД при Сталине, основателя ГУЛАГа Генриха Ягоды в помещении, где проходило выездное заседание суда над Алексеем Навальным, отметив, что президент не знает, "какие портреты висят в каких помещениях".
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
"Я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях в Химках и в других регионах России", - ответил Песков на просьбу журналистов высказать отношение президента к тому, что судебный процесс над Навальным проходил под портретом Генриха Ягоды.
На уточняющий вопрос о том, видел ли это Путин, Песков ответил отрицательно.
"Здесь просто, если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах в отделениях полиции, то вы можете обратиться к моим коллегам в министерство внутренних дел. Это не наш вопрос точно", - добавил пресс-секретарь президента.
На ремарку журналистов о том, что на ВДНХ планируют ставить статую Лаврентия Берии, что вместе с портретом Ягоды является важным вопросом для страны, Песков отметил, что "это нужно спрашивать".
"Это ваша прерогатива. У вас есть координаты Росатома, у вас есть координаты полиции. Я думаю, что многим будет интересно это", - добавил он.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.