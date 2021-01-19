https://ria.ru/20210119/portret-1593672362.html

В Кремле ответили на вопрос о портрете Ягоды во время суда над Навальным

В Кремле ответили на вопрос о портрете Ягоды во время суда над Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МВД "ассоциативный" вопрос журналистов по поводу портрета главы НКВД при Сталине, основателя ГУЛАГа РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:47

2021-01-19T13:47

2021-01-19T13:47

госпитализация алексея навального

генрих ягода

лаврентий берия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

химки

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МВД "ассоциативный" вопрос журналистов по поводу портрета главы НКВД при Сталине, основателя ГУЛАГа Генриха Ягоды в помещении, где проходило выездное заседание суда над Алексеем Навальным, отметив, что президент не знает, "какие портреты висят в каких помещениях".В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.На уточняющий вопрос о том, видел ли это Путин, Песков ответил отрицательно.На ремарку журналистов о том, что на ВДНХ планируют ставить статую Лаврентия Берии, что вместе с портретом Ягоды является важным вопросом для страны, Песков отметил, что "это нужно спрашивать"."Это ваша прерогатива. У вас есть координаты Росатома, у вас есть координаты полиции. Я думаю, что многим будет интересно это", - добавил он.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593670088.html

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593669364.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, генрих ягода, лаврентий берия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, химки