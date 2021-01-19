Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/obrazovanie-1593462601.html
Вперед в прошлое: как российских детей учат по "сталинским" учебникам
Вперед в прошлое: как российских детей учат по "сталинским" учебникам
Курсы по изучению грамоты 1940-50 годов, онлайн-магазины, торгующие переизданными букварями 70-летней давности, семейные классы, где по таким учебникам... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:00
2021-01-19T08:00
россия
дети
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147619/70/1476197067_0:171:3020:1870_1920x0_80_0_0_a7302d41d5e28104199b791bd1c49a21.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Алексей Аликин, Дмитрий Ермаков. Курсы по изучению грамоты 1940-50 годов, онлайн-магазины, торгующие переизданными букварями 70-летней давности, семейные классы, где по таким учебникам преподают, — тысячи родителей в России убеждены, что советская педагогика лучше современной. В особенностях "нового старого" образования разбиралось РИА Новости.Пока в большинстве семей привыкали к школьным урокам по скайпу, некоторые энтузиасты искали ответы в прошлом. В последнее время в России появились активисты и группы родителей, организующие занятия по старым советским учебникам. Особенно популярны издания послевоенных лет."Не хочу своим детям такой беды"Основной аргумент: раньше было лучше. Впрочем, есть и конкретные претензии к современному образованию.Упор на фонетику в первом классе мешает ребенку стать грамотным, уверяет в разговоре с РИА Новости администратор тематической группы "ВКонтакте" жительница Иркутска Наталья Шульга. В математике ее раздражает примитивность программы.Шульга считает, что заниматься с современным детьми стоит только по советским пособиям."Мои знания — это образование 1990-2000-х, — рассуждает она. — Я в курсе всех его минусов и не хочу детям такой беды. Чтобы понять, что советская программа самая лучшая, достаточно прочитать учебники. Если кто-то знает более эффективную программу, пусть покажет — сравним". Буквари от "партизан" В еще одной группе —"Сталинский букварь: партизанское движение в области образования" — почти 43 тысячи подписчиков. Это крупнейший в соцсетях источник практической информации для родителей, недовольных нынешним подходом к обучению. Участники паблика хотят возродить традиции советской педагогики.По мнению организаторов группы, современные пособия полны "нелепых ошибок, противоречий, нестыковок". В них якобы хромает "логика, структура и последовательность". В 2017 году Фронтов решил переиздать сталинский "Букварь" А. И. Воскресенской 1952 года. На краудфандинговой платформе собрал 420 тысяч рублей — в два с половиной раза больше, чем предполагал. Сегодня у "Сталинского букваря" есть собственный онлайн-магазин, где можно купить перевыпущенные учебники для школьников первых — четвертых классов по русскому языку, арифметике, естествознанию, истории и другим предметам.В группе можно скачать электронные копии этих пособий и методические материалы. Например, энтузиасты настаивают на возрождении чистописания перьевыми ручками: дают указания, какими чернилами и перьями лучше пользоваться."Ручка считается более подходящей при длине 15 сантиметров, толщине восемь миллиметров и по форме круглая. Слишком толстая ручка затрудняет учащихся, когда им нужно делать нажимы при письме букв. Ручка должна быть деревянной. Ручка с металлическим наконечником при влажных пальцах скользит и требует затраты лишних усилий при письме", — перечисляет "Сталинский букварь".Воспитание творцовПроект Фронтова — далеко не единственный. В группе "Методический кабинет Марии Рутскаускас" больше 21 тысячи подписчиков. Сама Рутскаускас представляется профессиональным педагогом и обещает дать правильную методику работы по старым учебникам. Эпоху правления Сталина называет лучшим периодом в советском образовании — благодаря вкладу А. И. Воскресенской, Н. А. Костина, Н. С. Попова и других.Учебники того времени переиздает и "Родительское Всероссийское сопротивление". В отличие от букварей Фронтова, в них вносят правки: корректируют устаревшие тексты, добавляют современные иллюстрации.По этим книгам уже полноценно занимаются. К примеру, в Москве работает группа "Данко" для первоклассников во главе с педагогом Анной Кульчицкой. В группу набирают детей, получающих семейное образование: это разрешенная законом практика. Знания проверяют раз в четверть или в год в учебном заведении, к которому прикреплен ребенок.Уроки в семейном классе продолжаются с восьми утра до шести вечера. Даже зимние каникулы здесь, в отличие от обычных школ, в этом году не продлевались.Количество подобных "альтернативных классов" в России подсчитать сложно. Это даже не частные школы, а добровольные объединения родителей, нанимающих учителя и арендующих помещение. В Иркутске уже есть один семейный класс, работающий по советским пособиям. Вскоре может появиться и второй — его хочет организовать Наталья Шульга. Сейчас она ищет преподавателя и место для занятий. "Не надо фетишизировать учебник" Директор петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич отмечает, что сам пользуется "замечательными советскими и даже дореволюционными учебниками". При этом он предостерегает от чрезмерного увлечения пособиями прошлых эпох."Современная биология развивается очень серьезно. В этом плане советские учебники устарели достаточно сильно. География тоже меняется из-за событий в мире. Поэтому старые книги важно использовать с пониманием", — подчеркивает педагог.К обучению в семейных классах он относится скептически. Доцент МПГУ и заслуженный учитель России Александр Снегуров уверен: главное — эрудированность и компетентность преподавателя. "Можно вести урок и с опорой на советские издания, но дополняя достижениями современной науки через рассказ педагога", — отмечает он. — Учебник — лишь один из инструментов, его надо использовать, а не фетишизировать. Если ребенок не заинтересован, он его просто откинет. А если вовлечен в процесс, прочитает еще на каникулах". Еще год назад на семейном обучении находилось меньше десяти тысяч детей по всей стране. Часть занималась по советским учебникам. Сегодня эксперты прогнозируют неизбежный рост интереса к домашней форме получения знаний. Параллельно с этим может увеличиться и число "советских" классов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/1593455108.html
https://ria.ru/20210115/shkoly-1593256779.html
https://ria.ru/20210115/vuzy-1593163585.html
https://ria.ru/20210118/shkola-1593453927.html
https://ria.ru/20210115/ekzameny-1593158234.html
https://ria.ru/20210117/yazyk-1593202264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147619/70/1476197067_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_ae7a9515081dd12d8d5bc7a455fda2c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дети, образование - общество

Вперед в прошлое: как российских детей учат по "сталинским" учебникам

08:00 19.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Алексей Аликин, Дмитрий Ермаков. Курсы по изучению грамоты 1940-50 годов, онлайн-магазины, торгующие переизданными букварями 70-летней давности, семейные классы, где по таким учебникам преподают, — тысячи родителей в России убеждены, что советская педагогика лучше современной. В особенностях "нового старого" образования разбиралось РИА Новости.
Пока в большинстве семей привыкали к школьным урокам по скайпу, некоторые энтузиасты искали ответы в прошлом. В последнее время в России появились активисты и группы родителей, организующие занятия по старым советским учебникам. Особенно популярны издания послевоенных лет.
Снова в школу: офлайн-уроки после карантина. К чему готовиться родителям? - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 09:04Свежее утро
Снова в школу: офлайн-уроки после карантина. К чему готовиться родителям?

"Не хочу своим детям такой беды"

Основной аргумент: раньше было лучше. Впрочем, есть и конкретные претензии к современному образованию.
Упор на фонетику в первом классе мешает ребенку стать грамотным, уверяет в разговоре с РИА Новости администратор тематической группы "ВКонтакте" жительница Иркутска Наталья Шульга. В математике ее раздражает примитивность программы.

"Застопоривание на счете: на составе числа, на понятиях "больше", "меньше", на квадратах и кружочках. Сейчас сын проходит этот примитив в детском саду. Учитывая, что двухлетняя дочь у меня уже решает часть этих заданий, становится страшно. Сын просто теряет время на элементарное", — говорит она.

Шульга считает, что заниматься с современным детьми стоит только по советским пособиям.
"Мои знания — это образование 1990-2000-х, — рассуждает она. — Я в курсе всех его минусов и не хочу детям такой беды. Чтобы понять, что советская программа самая лучшая, достаточно прочитать учебники. Если кто-то знает более эффективную программу, пусть покажет — сравним".
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 18:54
Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения учебного года

Буквари от "партизан"

В еще одной группе —"Сталинский букварь: партизанское движение в области образования" — почти 43 тысячи подписчиков. Это крупнейший в соцсетях источник практической информации для родителей, недовольных нынешним подходом к обучению. Участники паблика хотят возродить традиции советской педагогики.
По мнению организаторов группы, современные пособия полны "нелепых ошибок, противоречий, нестыковок". В них якобы хромает "логика, структура и последовательность".

"Обычное дело сегодня — невнимательность, безграмотность, апатия и безынициативность школьников. Ребенок погряз в социальных сетях, ему ничего не интересно, он не хочет учиться, не стремится познавать новое", — считает основатель группы Дмитрий Фронтов.

В 2017 году Фронтов решил переиздать сталинский "Букварь" А. И. Воскресенской 1952 года. На краудфандинговой платформе собрал 420 тысяч рублей — в два с половиной раза больше, чем предполагал.
Сегодня у "Сталинского букваря" есть собственный онлайн-магазин, где можно купить перевыпущенные учебники для школьников первых — четвертых классов по русскому языку, арифметике, естествознанию, истории и другим предметам.
© РИА Новости / Макс АльпертЮные школьницы
Юные школьницы - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Макс Альперт
Юные школьницы
В группе можно скачать электронные копии этих пособий и методические материалы. Например, энтузиасты настаивают на возрождении чистописания перьевыми ручками: дают указания, какими чернилами и перьями лучше пользоваться.
"Ручка считается более подходящей при длине 15 сантиметров, толщине восемь миллиметров и по форме круглая. Слишком толстая ручка затрудняет учащихся, когда им нужно делать нажимы при письме букв. Ручка должна быть деревянной. Ручка с металлическим наконечником при влажных пальцах скользит и требует затраты лишних усилий при письме", — перечисляет "Сталинский букварь".
Студенты Московского Государственного педагогического университета на мастер-классе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 11:51
Рособрнадзор обсуждает возможность бессрочной аккредитации вузов

Воспитание творцов

Проект Фронтова — далеко не единственный. В группе "Методический кабинет Марии Рутскаускас" больше 21 тысячи подписчиков. Сама Рутскаускас представляется профессиональным педагогом и обещает дать правильную методику работы по старым учебникам. Эпоху правления Сталина называет лучшим периодом в советском образовании — благодаря вкладу А. И. Воскресенской, Н. А. Костина, Н. С. Попова и других.
Учебники того времени переиздает и "Родительское Всероссийское сопротивление". В отличие от букварей Фронтова, в них вносят правки: корректируют устаревшие тексты, добавляют современные иллюстрации.
CC BY-SA 4.0 / Michal Bělka / Советский учебник
Советский учебник - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Michal Bělka /
Советский учебник
По этим книгам уже полноценно занимаются. К примеру, в Москве работает группа "Данко" для первоклассников во главе с педагогом Анной Кульчицкой.
В группу набирают детей, получающих семейное образование: это разрешенная законом практика. Знания проверяют раз в четверть или в год в учебном заведении, к которому прикреплен ребенок.
Уроки в семейном классе продолжаются с восьми утра до шести вечера. Даже зимние каникулы здесь, в отличие от обычных школ, в этом году не продлевались.
Новые санитарные нормы для школ: уроки, отдых и использование компьютеров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 09:58Инфографика
Новые санитарные нормы для школ: уроки, отдых и использование компьютеров
Количество подобных "альтернативных классов" в России подсчитать сложно. Это даже не частные школы, а добровольные объединения родителей, нанимающих учителя и арендующих помещение.
В Иркутске уже есть один семейный класс, работающий по советским пособиям. Вскоре может появиться и второй — его хочет организовать Наталья Шульга. Сейчас она ищет преподавателя и место для занятий.

"Я знаю, что такое учить детей. Знаю, что гореть любовью к профессии можно в разном возрасте. В России есть прекрасные педагоги, их много. Самое главное в учителе — желание осваивать новое и менять образование. А советская методика для многих — как новая", — объясняет Шульга.

"Не надо фетишизировать учебник"

Директор петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич отмечает, что сам пользуется "замечательными советскими и даже дореволюционными учебниками".
При этом он предостерегает от чрезмерного увлечения пособиями прошлых эпох.
Сдача экзамена в школе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 11:26
Минпросвещения рассказало об итоговых экзаменах для девятиклассников
"Современная биология развивается очень серьезно. В этом плане советские учебники устарели достаточно сильно. География тоже меняется из-за событий в мире. Поэтому старые книги важно использовать с пониманием", — подчеркивает педагог.
К обучению в семейных классах он относится скептически.
"Чудес не бывает. Это трудозатратное дело. Чтобы вышло хорошо, надо вложиться хотя бы с точки зрения привлечения специалистов", — считает Пратусевич.
Доцент МПГУ и заслуженный учитель России Александр Снегуров уверен: главное — эрудированность и компетентность преподавателя.
© РИА Новости / А. ВарфоломеевРепродукция картины художника Рэма Венецкого "Учись, Сережа!"
Репродукция картины художника Рэма Венецкого Учись, Сережа! - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / А. Варфоломеев
Репродукция картины художника Рэма Венецкого "Учись, Сережа!"
"Можно вести урок и с опорой на советские издания, но дополняя достижениями современной науки через рассказ педагога", — отмечает он. — Учебник — лишь один из инструментов, его надо использовать, а не фетишизировать. Если ребенок не заинтересован, он его просто откинет. А если вовлечен в процесс, прочитает еще на каникулах".
Еще год назад на семейном обучении находилось меньше десяти тысяч детей по всей стране. Часть занималась по советским учебникам. Сегодня эксперты прогнозируют неизбежный рост интереса к домашней форме получения знаний. Параллельно с этим может увеличиться и число "советских" классов.
Преподаватель и ученик на уроке - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 08:00Наука
Ни бельмеса. Ученые объяснили, почему так трудно учить иностранные языки
 
РоссияДетиОбразование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния