https://ria.ru/20210119/obrazovanie-1593462601.html

Вперед в прошлое: как российских детей учат по "сталинским" учебникам

Вперед в прошлое: как российских детей учат по "сталинским" учебникам

Курсы по изучению грамоты 1940-50 годов, онлайн-магазины, торгующие переизданными букварями 70-летней давности, семейные классы, где по таким учебникам... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:00

2021-01-19T08:00

2021-01-19T08:00

россия

дети

образование - общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Алексей Аликин, Дмитрий Ермаков. Курсы по изучению грамоты 1940-50 годов, онлайн-магазины, торгующие переизданными букварями 70-летней давности, семейные классы, где по таким учебникам преподают, — тысячи родителей в России убеждены, что советская педагогика лучше современной. В особенностях "нового старого" образования разбиралось РИА Новости.Пока в большинстве семей привыкали к школьным урокам по скайпу, некоторые энтузиасты искали ответы в прошлом. В последнее время в России появились активисты и группы родителей, организующие занятия по старым советским учебникам. Особенно популярны издания послевоенных лет."Не хочу своим детям такой беды"Основной аргумент: раньше было лучше. Впрочем, есть и конкретные претензии к современному образованию.Упор на фонетику в первом классе мешает ребенку стать грамотным, уверяет в разговоре с РИА Новости администратор тематической группы "ВКонтакте" жительница Иркутска Наталья Шульга. В математике ее раздражает примитивность программы.Шульга считает, что заниматься с современным детьми стоит только по советским пособиям."Мои знания — это образование 1990-2000-х, — рассуждает она. — Я в курсе всех его минусов и не хочу детям такой беды. Чтобы понять, что советская программа самая лучшая, достаточно прочитать учебники. Если кто-то знает более эффективную программу, пусть покажет — сравним". Буквари от "партизан" В еще одной группе —"Сталинский букварь: партизанское движение в области образования" — почти 43 тысячи подписчиков. Это крупнейший в соцсетях источник практической информации для родителей, недовольных нынешним подходом к обучению. Участники паблика хотят возродить традиции советской педагогики.По мнению организаторов группы, современные пособия полны "нелепых ошибок, противоречий, нестыковок". В них якобы хромает "логика, структура и последовательность". В 2017 году Фронтов решил переиздать сталинский "Букварь" А. И. Воскресенской 1952 года. На краудфандинговой платформе собрал 420 тысяч рублей — в два с половиной раза больше, чем предполагал. Сегодня у "Сталинского букваря" есть собственный онлайн-магазин, где можно купить перевыпущенные учебники для школьников первых — четвертых классов по русскому языку, арифметике, естествознанию, истории и другим предметам.В группе можно скачать электронные копии этих пособий и методические материалы. Например, энтузиасты настаивают на возрождении чистописания перьевыми ручками: дают указания, какими чернилами и перьями лучше пользоваться."Ручка считается более подходящей при длине 15 сантиметров, толщине восемь миллиметров и по форме круглая. Слишком толстая ручка затрудняет учащихся, когда им нужно делать нажимы при письме букв. Ручка должна быть деревянной. Ручка с металлическим наконечником при влажных пальцах скользит и требует затраты лишних усилий при письме", — перечисляет "Сталинский букварь".Воспитание творцовПроект Фронтова — далеко не единственный. В группе "Методический кабинет Марии Рутскаускас" больше 21 тысячи подписчиков. Сама Рутскаускас представляется профессиональным педагогом и обещает дать правильную методику работы по старым учебникам. Эпоху правления Сталина называет лучшим периодом в советском образовании — благодаря вкладу А. И. Воскресенской, Н. А. Костина, Н. С. Попова и других.Учебники того времени переиздает и "Родительское Всероссийское сопротивление". В отличие от букварей Фронтова, в них вносят правки: корректируют устаревшие тексты, добавляют современные иллюстрации.По этим книгам уже полноценно занимаются. К примеру, в Москве работает группа "Данко" для первоклассников во главе с педагогом Анной Кульчицкой. В группу набирают детей, получающих семейное образование: это разрешенная законом практика. Знания проверяют раз в четверть или в год в учебном заведении, к которому прикреплен ребенок.Уроки в семейном классе продолжаются с восьми утра до шести вечера. Даже зимние каникулы здесь, в отличие от обычных школ, в этом году не продлевались.Количество подобных "альтернативных классов" в России подсчитать сложно. Это даже не частные школы, а добровольные объединения родителей, нанимающих учителя и арендующих помещение. В Иркутске уже есть один семейный класс, работающий по советским пособиям. Вскоре может появиться и второй — его хочет организовать Наталья Шульга. Сейчас она ищет преподавателя и место для занятий. "Не надо фетишизировать учебник" Директор петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич отмечает, что сам пользуется "замечательными советскими и даже дореволюционными учебниками". При этом он предостерегает от чрезмерного увлечения пособиями прошлых эпох."Современная биология развивается очень серьезно. В этом плане советские учебники устарели достаточно сильно. География тоже меняется из-за событий в мире. Поэтому старые книги важно использовать с пониманием", — подчеркивает педагог.К обучению в семейных классах он относится скептически. Доцент МПГУ и заслуженный учитель России Александр Снегуров уверен: главное — эрудированность и компетентность преподавателя. "Можно вести урок и с опорой на советские издания, но дополняя достижениями современной науки через рассказ педагога", — отмечает он. — Учебник — лишь один из инструментов, его надо использовать, а не фетишизировать. Если ребенок не заинтересован, он его просто откинет. А если вовлечен в процесс, прочитает еще на каникулах". Еще год назад на семейном обучении находилось меньше десяти тысяч детей по всей стране. Часть занималась по советским учебникам. Сегодня эксперты прогнозируют неизбежный рост интереса к домашней форме получения знаний. Параллельно с этим может увеличиться и число "советских" классов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/1593455108.html

https://ria.ru/20210115/shkoly-1593256779.html

https://ria.ru/20210115/vuzy-1593163585.html

https://ria.ru/20210118/shkola-1593453927.html

https://ria.ru/20210115/ekzameny-1593158234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дети, образование - общество