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Володин заявил, что Навальному нечего делать в российских органах власти
Володин заявил, что Навальному нечего делать в российских органах власти
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за всеми действиями блогера Алексея Навального стоят иностранные государства, в российских органах власти... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:50
2021-01-19T13:50
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
вячеслав володин
германия
латвия
химки
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за всеми действиями блогера Алексея Навального стоят иностранные государства, в российских органах власти таким людям, "предавшим страну", не место."А если человек предал страну, если он находится на иностранном финансировании - нечего ему делать ни в каких органах власти. Нельзя способствовать заниматься политикой им, представлять наших граждан в разных органах власти", - заключил Володин.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и глава МИД страны Эдгар Ринкевич выступили с осуждением задержания в России блогера. Ринкевич также заявил, что Латвия будет добиваться введения новых санкций в отношении России. О том же говорил и глава МИД Чехии Томаш Петршичек, который заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях после задержания Навального в РФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593669364.html
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, вячеслав володин, германия, латвия, химки, общество

Володин заявил, что Навальному нечего делать в российских органах власти

13:50 19.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельнико
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за всеми действиями блогера Алексея Навального стоят иностранные государства, в российских органах власти таким людям, "предавшим страну", не место.

"Сегодня в виде инструмента (вмешательства) используется Навальный западными спецслужбами, госдепом. У всех должно быть понимание, что все, что он делает - за этим стоят иностранные государства. Наша задача - не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил политику, страну надо защищать", - сказал Володин на пленарном заседании ГД.

"А если человек предал страну, если он находится на иностранном финансировании - нечего ему делать ни в каких органах власти. Нельзя способствовать заниматься политикой им, представлять наших граждан в разных органах власти", - заключил Володин.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
13:37
В Кремле прокомментировали претензии ФСИН к Навальному
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и глава МИД страны Эдгар Ринкевич выступили с осуждением задержания в России блогера. Ринкевич также заявил, что Латвия будет добиваться введения новых санкций в отношении России. О том же говорил и глава МИД Чехии Томаш Петршичек, который заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях после задержания Навального в РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:00
Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
 
Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФВячеслав ВолодинГерманияЛатвияХимкиОбщество
 
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