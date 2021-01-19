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В Кремле прокомментировали заявления западных стран по Навальному
В Кремле прокомментировали заявления западных стран по Навальному
Кремль не обращает внимания заявления из-за рубежа о ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:42
2021-01-19T13:56
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
химкинский городской суд
дмитрий песков
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химки
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кремль не обращает внимания заявления из-за рубежа о ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых отношениях, которые "никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином".В воскресенье Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — ими оказались подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток.По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.Американское посольство в Москве заявило, что решение суда "ставит серьезные вопросы о нарушении процессуальных норм, справедливости и прозрачности судебной системы" в России.У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593567805.html
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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, германия, химки, общество

В Кремле прокомментировали заявления западных стран по Навальному

13:42 19.01.2021 (обновлено: 13:56 19.01.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кремль не обращает внимания заявления из-за рубежа о ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать призывы ряда стран освободить Навального и вводить санкции.
Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в добрых отношениях, которые "никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином".
В воскресенье Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — ими оказались подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток.
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По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.
Американское посольство в Москве заявило, что решение суда "ставит серьезные вопросы о нарушении процессуальных норм, справедливости и прозрачности судебной системы" в России.
У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.
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Ив РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Химкинский городской судДмитрий ПесковГерманияХимкиОбщество
 
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