https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593670088.html

В Кремле оценили вероятность протестов из-за ситуации с Навальным

В Кремле оценили вероятность протестов из-за ситуации с Навальным

В Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с задержанием блогера Алексея Навального, считают призывы к подобным протестам тревожными, это может... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:40

2021-01-19T13:40

2021-01-19T13:40

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

химкинский городской суд

дмитрий песков

германия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1920x0_80_0_0_34cad7e75ca940cf6ed7f47a0c1e6d48.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с задержанием блогера Алексея Навального, считают призывы к подобным протестам тревожными, это может быть поводом для анализа таких заявлений на предмет призывов к чему-то незаконному, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не опасаются", - заявил Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Говоря о том, как в Кремле оценивают призыв Навального выходить на улицы в связи с происходящим, он отметил, что это "тревожные призывы"."Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному", - добавил пресс-секретарь президента.В Кремле не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его задержали в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593669364.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, германия, происшествия