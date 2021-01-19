https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593670088.html
В Кремле оценили вероятность протестов из-за ситуации с Навальным
В Кремле оценили вероятность протестов из-за ситуации с Навальным
В Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с задержанием блогера Алексея Навального, считают призывы к подобным протестам тревожными, это может... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:40
2021-01-19T13:40
2021-01-19T13:40
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
химкинский городской суд
дмитрий песков
германия
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с задержанием блогера Алексея Навального, считают призывы к подобным протестам тревожными, это может быть поводом для анализа таких заявлений на предмет призывов к чему-то незаконному, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не опасаются", - заявил Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Говоря о том, как в Кремле оценивают призыв Навального выходить на улицы в связи с происходящим, он отметил, что это "тревожные призывы"."Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному", - добавил пресс-секретарь президента.В Кремле не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его задержали в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593669364.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, германия, происшествия
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
В Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с задержанием блогера Алексея Навального
, считают призывы к подобным протестам тревожными, это может быть поводом для анализа таких заявлений на предмет призывов к чему-то незаконному, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Нет, не опасаются", - заявил Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Говоря о том, как в Кремле оценивают призыв Навального выходить на улицы в связи с происходящим, он отметил, что это "тревожные призывы".
"Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному", - добавил пресс-секретарь президента.
В Кремле не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не склонны преувеличивать. Мы склонны к трезвой оценке всего и вся. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать популярность Навального в России и мире.
В понедельник судья Химкинского городского суда
в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его задержали в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево
по возвращении из Германии
, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН
, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.