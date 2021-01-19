https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593606362.html

Навальный пройдет карантин в СИЗО "Матросская тишина"

Навальный пройдет карантин в СИЗО "Матросская тишина"

Алексей Навальный проведёт 14-дневный карантин один в трёхместной камере в московском СИЗО "Матросская тишина", рассказал ответственный секретарь столичной ОНК... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T01:31

2021-01-19T01:31

2021-01-19T11:52

россия

алексей мельников

онк

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

германия

химки

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Алексей Навальный проведёт 14-дневный карантин один в трёхместной камере в московском СИЗО "Матросская тишина", рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.Навальный проведет две недели на карантине как прибывший из-за границы.Как положено, по прибытии в СИЗО-1 он принял душ, сообщил Мельников. По его словам, в изоляторе Навальному выдали постельные принадлежности, посуду, а также гигиенический набор. В его камере, как отметил правозащитник, есть чайник, холодильник, телевизор и горячая вода. Завтракал он в Химках, а ужинал уже в "Матросской тишине".По словам Мельникова, Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его поместят в следственный изолятор, рассматривать жалобу на арест Навального предстоит Московскому областному суду.Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в России в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593548943.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

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россия, алексей мельников, онк, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, химки, происшествия