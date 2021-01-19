https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593606362.html
Навальный пройдет карантин в СИЗО "Матросская тишина"
Навальный пройдет карантин в СИЗО "Матросская тишина"
Алексей Навальный проведёт 14-дневный карантин один в трёхместной камере в московском СИЗО "Матросская тишина", рассказал ответственный секретарь столичной ОНК... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T01:31
2021-01-19T01:31
2021-01-19T11:52
россия
алексей мельников
онк
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
германия
химки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1920x0_80_0_0_34cad7e75ca940cf6ed7f47a0c1e6d48.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Алексей Навальный проведёт 14-дневный карантин один в трёхместной камере в московском СИЗО "Матросская тишина", рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.Навальный проведет две недели на карантине как прибывший из-за границы.Как положено, по прибытии в СИЗО-1 он принял душ, сообщил Мельников. По его словам, в изоляторе Навальному выдали постельные принадлежности, посуду, а также гигиенический набор. В его камере, как отметил правозащитник, есть чайник, холодильник, телевизор и горячая вода. Завтракал он в Химках, а ужинал уже в "Матросской тишине".По словам Мельникова, Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его поместят в следственный изолятор, рассматривать жалобу на арест Навального предстоит Московскому областному суду.Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в России в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593548943.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
россия
москва
германия
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db5106bd582b1df17b7a316d9d248f33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей мельников, онк, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, химки, происшествия