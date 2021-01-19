Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593606362.html
Навальный пройдет карантин в СИЗО "Матросская тишина"
Навальный пройдет карантин в СИЗО "Матросская тишина"
Алексей Навальный проведёт 14-дневный карантин один в трёхместной камере в московском СИЗО "Матросская тишина", рассказал ответственный секретарь столичной ОНК... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T01:31
2021-01-19T11:52
россия
алексей мельников
онк
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
германия
химки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1920x0_80_0_0_34cad7e75ca940cf6ed7f47a0c1e6d48.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Алексей Навальный проведёт 14-дневный карантин один в трёхместной камере в московском СИЗО "Матросская тишина", рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.Навальный проведет две недели на карантине как прибывший из-за границы.Как положено, по прибытии в СИЗО-1 он принял душ, сообщил Мельников. По его словам, в изоляторе Навальному выдали постельные принадлежности, посуду, а также гигиенический набор. В его камере, как отметил правозащитник, есть чайник, холодильник, телевизор и горячая вода. Завтракал он в Химках, а ужинал уже в "Матросской тишине".По словам Мельникова, Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его поместят в следственный изолятор, рассматривать жалобу на арест Навального предстоит Московскому областному суду.Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в России в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593548943.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
россия
москва
германия
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db5106bd582b1df17b7a316d9d248f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей мельников, онк, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, химки, происшествия

Навальный пройдет карантин в СИЗО "Матросская тишина"

01:31 19.01.2021 (обновлено: 11:52 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Алексей Навальный проведёт 14-дневный карантин один в трёхместной камере в московском СИЗО "Матросская тишина", рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
Навальный проведет две недели на карантине как прибывший из-за границы.
Как положено, по прибытии в СИЗО-1 он принял душ, сообщил Мельников. По его словам, в изоляторе Навальному выдали постельные принадлежности, посуду, а также гигиенический набор.
В его камере, как отметил правозащитник, есть чайник, холодильник, телевизор и горячая вода. Завтракал он в Химках, а ужинал уже в "Матросской тишине".
Здание 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки, куда доставлен Алексей Навальный, накануне задержанный в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 16:25
Полиция объяснила проведение суда по Навальному в УВД
По словам Мельникова, Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается.
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его поместят в следственный изолятор, рассматривать жалобу на арест Навального предстоит Московскому областному суду.
Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в России в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:00
Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
 
РоссияАлексей МельниковОНКИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваГерманияХимкиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния