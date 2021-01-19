https://ria.ru/20210119/murashko-1593642166.html

В России выделят 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19

В России выделят 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что решение о выделении 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19 для амбулаторных пациентов уже подготовлено. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:21

2021-01-19T11:21

2021-01-19T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590870584_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_54d6d09a458f9ad3a07ed216398d1b4d.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что решение о выделении 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19 для амбулаторных пациентов уже подготовлено."В том числе сейчас подготовлено на четверг принятие решения о дополнительных средствах для регионов 2,7 миллиарда рублей именно на амбулаторно обеспечение (лекарствами - ред.)", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, совет федерации рф, общество