https://ria.ru/20210119/murashko-1593642166.html
В России выделят 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19
В России выделят 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что решение о выделении 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19 для амбулаторных пациентов уже подготовлено. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:21
2021-01-19T11:21
2021-01-19T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590870584_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_54d6d09a458f9ad3a07ed216398d1b4d.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что решение о выделении 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19 для амбулаторных пациентов уже подготовлено."В том числе сейчас подготовлено на четверг принятие решения о дополнительных средствах для регионов 2,7 миллиарда рублей именно на амбулаторно обеспечение (лекарствами - ред.)", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590870584_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_71aeb3599e2a7ab78774c70711dd4a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, совет федерации рф, общество