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В Крыму назвали первый шаг на пути к воссоединению с Россией
В Крыму назвали первый шаг на пути к воссоединению с Россией
Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал первым шагом к процессу возвращения полуострова с состав России,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:08
2021-01-19T13:08
россия
андрей мальгин
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал первым шагом к процессу возвращения полуострова с состав России, который завершился в 2014 году, считает член Общественной палаты Крыма, генеральный директор КРУ "Центральный музей Тавриды" Андрей Мальгин.Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.Он отметил, что оба волеизъявления были истинно демократичны, что делает позицию крымчан устойчивой и непоколебимой. По мнению Мальгина, первый крымский референдум стал еще и подготовительной площадкой для проведения всесоюзного референдума в марте 1991 года."Крым стал площадкой, где отрабатывались механизмы, примененные в марте на общесоюзном референдуме о сохранении Союза", - сказал Мальгин.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210118/voda-1593467633.html
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россия, андрей мальгин, республика крым, политика

В Крыму назвали первый шаг на пути к воссоединению с Россией

13:08 19.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в Бахчисарае
Девушка в защитной маске в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал первым шагом к процессу возвращения полуострова с состав России, который завершился в 2014 году, считает член Общественной палаты Крыма, генеральный директор КРУ "Центральный музей Тавриды" Андрей Мальгин.
Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.
"Референдум 1991 года был первым шагом к тому процессу, который завершился в 2014 году – я имею в виду воссоединение Крыма с Россией. Этот долгий процесс начался в 1991 году, это был первый в Советском союзе референдум. Это был тот редкий момент в истории, когда интересы политической элиты и народа совпадают. Таких случаев в нашей крымской истории было всего два – референдум 1991 года и референдум 2014 года", - сказал на пресс-конференции Мальгин.
Он отметил, что оба волеизъявления были истинно демократичны, что делает позицию крымчан устойчивой и непоколебимой. По мнению Мальгина, первый крымский референдум стал еще и подготовительной площадкой для проведения всесоюзного референдума в марте 1991 года.
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"Крым стал площадкой, где отрабатывались механизмы, примененные в марте на общесоюзном референдуме о сохранении Союза", - сказал Мальгин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияАндрей МальгинРеспублика КрымПолитика
 
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