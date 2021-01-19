https://ria.ru/20210119/krym-1593663560.html
В Крыму назвали первый шаг на пути к воссоединению с Россией
В Крыму назвали первый шаг на пути к воссоединению с Россией
Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал первым шагом к процессу возвращения полуострова с состав России,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:08
2021-01-19T13:08
2021-01-19T13:08
россия
андрей мальгин
республика крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569816220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a5604834c062171f947a263a51673a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал первым шагом к процессу возвращения полуострова с состав России, который завершился в 2014 году, считает член Общественной палаты Крыма, генеральный директор КРУ "Центральный музей Тавриды" Андрей Мальгин.Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.Он отметил, что оба волеизъявления были истинно демократичны, что делает позицию крымчан устойчивой и непоколебимой. По мнению Мальгина, первый крымский референдум стал еще и подготовительной площадкой для проведения всесоюзного референдума в марте 1991 года."Крым стал площадкой, где отрабатывались механизмы, примененные в марте на общесоюзном референдуме о сохранении Союза", - сказал Мальгин.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210118/voda-1593467633.html
https://ria.ru/20210117/krym-1593365290.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569816220_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c76478b5f2ccbd8181e6c9d056927b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей мальгин, республика крым, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости.
Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма
в составе Союзного государства стал первым шагом к процессу возвращения полуострова с состав России, который завершился в 2014 году, считает член Общественной палаты Крыма, генеральный директор КРУ "Центральный музей Тавриды
" Андрей Мальгин
.
Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР
и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.
"Референдум 1991 года был первым шагом к тому процессу, который завершился в 2014 году – я имею в виду воссоединение Крыма с Россией. Этот долгий процесс начался в 1991 году, это был первый в Советском союзе референдум. Это был тот редкий момент в истории, когда интересы политической элиты и народа совпадают. Таких случаев в нашей крымской истории было всего два – референдум 1991 года и референдум 2014 года", - сказал на пресс-конференции Мальгин.
Он отметил, что оба волеизъявления были истинно демократичны, что делает позицию крымчан устойчивой и непоколебимой. По мнению Мальгина, первый крымский референдум стал еще и подготовительной площадкой для проведения всесоюзного референдума в марте 1991 года.
"Крым стал площадкой, где отрабатывались механизмы, примененные в марте на общесоюзном референдуме о сохранении Союза", - сказал Мальгин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".