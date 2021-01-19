https://ria.ru/20210119/krym-1593663560.html

В Крыму назвали первый шаг на пути к воссоединению с Россией

В Крыму назвали первый шаг на пути к воссоединению с Россией

Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал первым шагом к процессу возвращения полуострова с состав России,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:08

2021-01-19T13:08

2021-01-19T13:08

россия

андрей мальгин

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Референдум 1991 года о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства стал первым шагом к процессу возвращения полуострова с состав России, который завершился в 2014 году, считает член Общественной палаты Крыма, генеральный директор КРУ "Центральный музей Тавриды" Андрей Мальгин.Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.Он отметил, что оба волеизъявления были истинно демократичны, что делает позицию крымчан устойчивой и непоколебимой. По мнению Мальгина, первый крымский референдум стал еще и подготовительной площадкой для проведения всесоюзного референдума в марте 1991 года."Крым стал площадкой, где отрабатывались механизмы, примененные в марте на общесоюзном референдуме о сохранении Союза", - сказал Мальгин.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210118/voda-1593467633.html

https://ria.ru/20210117/krym-1593365290.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей мальгин, республика крым, политика