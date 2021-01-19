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Академик рассказал, как нельзя заразиться коронавирусом
Академик рассказал, как нельзя заразиться коронавирусом
Коронавирус не передается в результате полового контакта или при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, сообщил академик РАН, директор НМИЦ... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:53
2021-01-19T13:53
2021-01-19T13:53
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Коронавирус не передается в результате полового контакта или при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, сообщил академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих."Вирус, геном не обнаруживается в сперме. И вирус не передается, очевидно, во время полового контакта или при производстве программ вспомогательных репродуктивных технологий", - рассказал Сухих на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество