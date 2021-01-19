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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210119/khramy-1593721993.html
В РПЦ считают, что в храмах не нужны проверки соблюдения санитарных норм
В РПЦ считают, что в храмах не нужны проверки соблюдения санитарных норм
В Московском патриархате не видят необходимости в каких-то специальных проверках храмов на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм в период пандемии... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:23
2021-01-19T18:23
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московский патриархат
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Московском патриархате не видят необходимости в каких-то специальных проверках храмов на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм в период пандемии коронавируса."Мне кажется, что в большинстве наших храмов и монастырей пользуются средствами индивидуальной защиты, дезинфицируют поверхности, проветривают помещения и исполняют другие необходимые антивирусные меры. Что касается контроля, то не сомневаюсь, что христианская ответственность настоятеля и прихожан – лучшая гарантия безопасности", - заявил в интервью РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Отвечая на вопрос о том, кто контролирует соблюдение санитарных требований в храмах и бывают ли проверки от священноначалия или Роспотребнадзора, глава синодального отдела заметил, что "необходимости в каких-то специальных проверках не видит".Полный текст интервью с Владимиром Легойдой читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский патриархат, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В РПЦ считают, что в храмах не нужны проверки соблюдения санитарных норм

18:23 19.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСанитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе
Санитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Московском патриархате не видят необходимости в каких-то специальных проверках храмов на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм в период пандемии коронавируса.
"Мне кажется, что в большинстве наших храмов и монастырей пользуются средствами индивидуальной защиты, дезинфицируют поверхности, проветривают помещения и исполняют другие необходимые антивирусные меры. Что касается контроля, то не сомневаюсь, что христианская ответственность настоятеля и прихожан – лучшая гарантия безопасности", - заявил в интервью РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
день Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 15:25Религия и мировоззрение
Главный санитарный врач попросила РПЦ соблюдать меры борьбы с COVID -19
Отвечая на вопрос о том, кто контролирует соблюдение санитарных требований в храмах и бывают ли проверки от священноначалия или Роспотребнадзора, глава синодального отдела заметил, что "необходимости в каких-то специальных проверках не видит".
Полный текст интервью с Владимиром Легойдой читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московский ПатриархатКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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