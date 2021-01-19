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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/immunitet-1593603448.html
Врач дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к COVID-19
Врач дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к COVID-19
В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Ее задача – сделать большую часть людей невосприимчивыми к коронавирусу, то есть сформировать у населения РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T02:13
2021-01-19T02:13
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
георгий викулов
россия
здоровье
медицина
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Ее задача – сделать большую часть людей невосприимчивыми к коронавирусу, то есть сформировать у населения коллективный иммунитет. Этот процесс может занять несколько месяцев, объяснил в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.Только результаты специальных исследований смогут подтвердить, что цель достигнута, отметил он. Викулов отметил, что специалисты наблюдают и изучают COVID-19, по сути, всего один год, поэтому делать какие-то окончательные выводы пока рано. В России прививку вакциной "Спутник V" сделали уже более 1,5 миллиона человек, но этого еще недостаточно. "Это много в численном выражении, но в России – 146 миллионов жителей. Так что это даже не 10 процентов от населения страны. Вакцинация будет таргетирована в своей основе – должны быть провакцинированы, прежде всего, группы риска, а их значительно больше, чем полтора миллиона", – сказал Викулов.Исследователи полагают, что для формирования коллективного иммунитета до 70 процентов населения должны стать невосприимчивыми к коронавирусу.
https://ria.ru/20210118/privivka-1593563902.html
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вакцинация россиян от covid-19, георгий викулов, россия, здоровье, медицина, общество

Врач дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к COVID-19

02:13 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Ее задача – сделать большую часть людей невосприимчивыми к коронавирусу, то есть сформировать у населения коллективный иммунитет. Этот процесс может занять несколько месяцев, объяснил в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Только результаты специальных исследований смогут подтвердить, что цель достигнута, отметил он.
"При естественном течении ряд антител исчезает через два месяца. Как это будет происходить после вакцинации, можно будет судить по соответствующим исследованиям. Несколько месяцев точно понадобится для достижения иммунной прослойки, насколько она будет устойчива, покажет время", – сказал врач-инфекционист.
Викулов отметил, что специалисты наблюдают и изучают COVID-19, по сути, всего один год, поэтому делать какие-то окончательные выводы пока рано. В России прививку вакциной "Спутник V" сделали уже более 1,5 миллиона человек, но этого еще недостаточно.
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"Это много в численном выражении, но в России – 146 миллионов жителей. Так что это даже не 10 процентов от населения страны. Вакцинация будет таргетирована в своей основе – должны быть провакцинированы, прежде всего, группы риска, а их значительно больше, чем полтора миллиона", – сказал Викулов.
Исследователи полагают, что для формирования коллективного иммунитета до 70 процентов населения должны стать невосприимчивыми к коронавирусу.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Георгий ВикуловРоссияЗдоровьеМедицинаОбщество
 
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