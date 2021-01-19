https://ria.ru/20210119/immunitet-1593603448.html

Врач дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к COVID-19

Врач дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к COVID-19

В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Ее задача – сделать большую часть людей невосприимчивыми к коронавирусу, то есть сформировать у населения РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T02:13

2021-01-19T02:13

2021-01-19T02:13

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

георгий викулов

россия

здоровье

медицина

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Ее задача – сделать большую часть людей невосприимчивыми к коронавирусу, то есть сформировать у населения коллективный иммунитет. Этот процесс может занять несколько месяцев, объяснил в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.Только результаты специальных исследований смогут подтвердить, что цель достигнута, отметил он. Викулов отметил, что специалисты наблюдают и изучают COVID-19, по сути, всего один год, поэтому делать какие-то окончательные выводы пока рано. В России прививку вакциной "Спутник V" сделали уже более 1,5 миллиона человек, но этого еще недостаточно. "Это много в численном выражении, но в России – 146 миллионов жителей. Так что это даже не 10 процентов от населения страны. Вакцинация будет таргетирована в своей основе – должны быть провакцинированы, прежде всего, группы риска, а их значительно больше, чем полтора миллиона", – сказал Викулов.Исследователи полагают, что для формирования коллективного иммунитета до 70 процентов населения должны стать невосприимчивыми к коронавирусу.

https://ria.ru/20210118/privivka-1593563902.html

https://ria.ru/20210118/myasnikov-1593457696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, георгий викулов, россия, здоровье, медицина, общество