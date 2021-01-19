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Госдума подготовит заявление по ограничению русского языка на Украине
Госдума подготовит заявление по ограничению русского языка на Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам подготовить проекты заявлений нижней палаты по поводу притеснения русского языка и русских людей на... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:46
2021-01-19T13:22
нагорный карабах
снг
константин затулин
луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
вячеслав володин
украина
политика
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам подготовить проекты заявлений нижней палаты по поводу притеснения русского языка и русских людей на Украине, а также по вопросу вакцинации от коронавируса жителей ДНР, ЛНР, Приднестровья и Нагорного Карабаха.С такими предложениями на заседании Госдумы выступил первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин."Давайте попросим Константина Федоровича (Затулина – ред.) подготовить соответствующие проекты поручений Государственной думы как в части первого вопроса, так и в части второго вопроса", - заявил Володин.Спикер отметил, что оба вопросы совершенно правильные, так как на Украине в настоящее время происходит настоящее "нарушение основополагающих прав". Вместе с тем Володин поручить оперативно решить вопрос с вакцинацией, особенно жителей ДНР и ЛНР. "Мы должны помочь нашим соотечественникам, им некому помочь кроме нас", - отметил он.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).В эту субботу, 16 января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210116/ukraina-1593313629.html
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нагорный карабах, снг, константин затулин, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, вячеслав володин, украина, политика

Госдума подготовит заявление по ограничению русского языка на Украине

12:46 19.01.2021 (обновлено: 13:22 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам подготовить проекты заявлений нижней палаты по поводу притеснения русского языка и русских людей на Украине, а также по вопросу вакцинации от коронавируса жителей ДНР, ЛНР, Приднестровья и Нагорного Карабаха.
С такими предложениями на заседании Госдумы выступил первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.
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16 января, 12:35
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
"Давайте попросим Константина Федоровича (Затулина – ред.) подготовить соответствующие проекты поручений Государственной думы как в части первого вопроса, так и в части второго вопроса", - заявил Володин.
Спикер отметил, что оба вопросы совершенно правильные, так как на Украине в настоящее время происходит настоящее "нарушение основополагающих прав". Вместе с тем Володин поручить оперативно решить вопрос с вакцинацией, особенно жителей ДНР и ЛНР. "Мы должны помочь нашим соотечественникам, им некому помочь кроме нас", - отметил он.
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Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
В эту субботу, 16 января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Нагорный КарабахСНГКонстантин ЗатулинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФВячеслав ВолодинУкраинаПолитика
 
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