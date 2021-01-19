https://ria.ru/20210119/feyki-1593697142.html

Сенатор заявила о "потоке фейков" вокруг закона о дистанционном обучении

Сенатор заявила о "потоке фейков" вокруг закона о дистанционном обучении

Поток фейковых новостей стал одной из причин беспокойства общества по поводу разрабатываемого закона о дистанционном образовании, заявила глава комитета по... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:52

2021-01-19T15:52

2021-01-19T15:52

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Поток фейковых новостей стал одной из причин беспокойства общества по поводу разрабатываемого закона о дистанционном образовании, заявила глава комитета по образованию и науке Совета Федерации Лилия Гумерова.Ранее Госдума сняла с рассмотрения законопроект, разработанный группой сенаторов, об определении порядка дистанционного обучения. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что вопрос снимается с повестки "для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями". Как отметил Володин, правильно было бы обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом."Мне видится главная проблема в том - и в этом мы видим и часть своей ответственности - что до родительского и педагогического сообщества мы не донесли в полной мере суть законопроекта", - сказала Гумерова в эфире телеканала "Вместе РФ"."Мы изучили социальные сети и пришли к пониманию того, что зачастую внедрялись в эти сети совсем не родители и искусственно подвергали систему образования, в том числе и наш законопроект, потоку фейковых новостей", - отметила она.Совет Федерации продолжит разъяснительную работу по поводу этого очень важного законопроекта, добавила сенатор.Ранее парламентарий заявила, что законопроект ни в коем случае не подменяет собой традиционное обучение. Гумерова пояснила, что весной многие школы были вынуждены перейти на дистант, при этом в Совет Федерации поступало много обращений от педагогов и родителей о том, как лучше организовать этот формат.

https://ria.ru/20210114/obrazovanie-1593065352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество