Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/erdogan-1593659798.html
Экс-премьер Турции предрек Эрдогану отстранение от власти
Экс-премьер Турции предрек Эрдогану отстранение от власти
Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что президенту страны Тайипу Эрдогану угрожает отстранение от власти под влиянием сил, ответственных за... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:55
2021-01-19T12:55
ахмет давутоглу
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_91b9c250938375011c1eeb3e92d4e54c.jpg
АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что президенту страны Тайипу Эрдогану угрожает отстранение от власти под влиянием сил, ответственных за "бархатный" ("постмодернистский") переворот в феврале 1997 года.В феврале 1997 года высшие турецкие военачальники издали меморандум, гарантирующий соблюдение в стране принципов основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, в частности, светского характера государства. Под давлением военных тогдашний премьер-министр, основатель исламистской Партии благоденствия Неджметтин Эрбакан был вынужден его подписать.Военные не распустили парламент и не приостановили действие конституции, однако через четыре месяца Эрбакан был вынужден оставить свой пост, а Партия благоденствия была распущена. Политические преследования коснулись и однопартийца Эрбакана, тогдашнего мэра Стамбула и нынешнего президента Турции Тайипа Эрдогана.По его словам, эти силы сейчас используют власть Эрдогана, имея намерение отстранить его и взять власть в свои руки, после чего "консерваторы не смогут ходить с поднятыми головами".Давутоглу в 1995-2004 годах являлся профессором университета Бейкент в Стамбуле. В 2002 году был назначен главным советником премьер-министра и послом по особым поручениям, глава МИД Турции в 2009-2014 годах, в 2014-2016 годах занимал должность премьер-министра Турции и председателя правящей Партии справедливости и развития. Автор нескольких книг по вопросам внешней политики, которые были переведены на японский, португальский, русский, арабский, персидский и другие языки.В декабре 2019 года Давутоглу объявил о создании оппозиционной Партии будущего, которая считает своими приоритетами борьбу за возврат к парламентской системе, светскость и уважение к принципам Ататюрка.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO, в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
https://ria.ru/20210113/erdogan-1592932867.html
https://ria.ru/20210109/turtsiya-1592423721.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_98424fb53268fca5ddf393f27740d35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ахмет давутоглу, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Экс-премьер Турции предрек Эрдогану отстранение от власти

12:55 19.01.2021
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что президенту страны Тайипу Эрдогану угрожает отстранение от власти под влиянием сил, ответственных за "бархатный" ("постмодернистский") переворот в феврале 1997 года.
В феврале 1997 года высшие турецкие военачальники издали меморандум, гарантирующий соблюдение в стране принципов основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, в частности, светского характера государства. Под давлением военных тогдашний премьер-министр, основатель исламистской Партии благоденствия Неджметтин Эрбакан был вынужден его подписать.
Военные не распустили парламент и не приостановили действие конституции, однако через четыре месяца Эрбакан был вынужден оставить свой пост, а Партия благоденствия была распущена. Политические преследования коснулись и однопартийца Эрбакана, тогдашнего мэра Стамбула и нынешнего президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Эрдоган сейчас находится под влиянием cил, совершивших переворот 28 февраля (1997 года). К сожалению, он передает им поддержку своих сторонников. Я это и ему самому говорил, еще будучи в партии (правящей Партии справедливости и развития). Это тактика FЕТО (так в Анкаре называют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Только внешне кажется, что страной управляет Эрдоган. На следующем этапе они свергнут Эрдогана", - заявил Давутоглу в своем Twitter.

По его словам, эти силы сейчас используют власть Эрдогана, имея намерение отстранить его и взять власть в свои руки, после чего "консерваторы не смогут ходить с поднятыми головами".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 20:40
Эрдоган заявил, что Турция не поддастся "диктату соцсетей"
Давутоглу в 1995-2004 годах являлся профессором университета Бейкент в Стамбуле. В 2002 году был назначен главным советником премьер-министра и послом по особым поручениям, глава МИД Турции в 2009-2014 годах, в 2014-2016 годах занимал должность премьер-министра Турции и председателя правящей Партии справедливости и развития. Автор нескольких книг по вопросам внешней политики, которые были переведены на японский, португальский, русский, арабский, персидский и другие языки.
В декабре 2019 года Давутоглу объявил о создании оппозиционной Партии будущего, которая считает своими приоритетами борьбу за возврат к парламентской системе, светскость и уважение к принципам Ататюрка.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO, в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
9 января, 21:04
Эрдоган видит будущее Турции в Европе
 
Ахмет ДавутоглуТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
14:47Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"
14:40Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации
14:39Врач оценил вероятность рождения здорового ребенка от матери с COVID-19
14:38Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
14:36В США меняются правила въезда иностранных граждан
Лента новостейМолния