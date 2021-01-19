https://ria.ru/20210119/erdogan-1593659798.html
Экс-премьер Турции предрек Эрдогану отстранение от власти
Экс-премьер Турции предрек Эрдогану отстранение от власти
Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что президенту страны Тайипу Эрдогану угрожает отстранение от власти под влиянием сил, ответственных за... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:55
2021-01-19T12:55
2021-01-19T12:55
ахмет давутоглу
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что президенту страны Тайипу Эрдогану угрожает отстранение от власти под влиянием сил, ответственных за "бархатный" ("постмодернистский") переворот в феврале 1997 года.В феврале 1997 года высшие турецкие военачальники издали меморандум, гарантирующий соблюдение в стране принципов основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, в частности, светского характера государства. Под давлением военных тогдашний премьер-министр, основатель исламистской Партии благоденствия Неджметтин Эрбакан был вынужден его подписать.Военные не распустили парламент и не приостановили действие конституции, однако через четыре месяца Эрбакан был вынужден оставить свой пост, а Партия благоденствия была распущена. Политические преследования коснулись и однопартийца Эрбакана, тогдашнего мэра Стамбула и нынешнего президента Турции Тайипа Эрдогана.По его словам, эти силы сейчас используют власть Эрдогана, имея намерение отстранить его и взять власть в свои руки, после чего "консерваторы не смогут ходить с поднятыми головами".Давутоглу в 1995-2004 годах являлся профессором университета Бейкент в Стамбуле. В 2002 году был назначен главным советником премьер-министра и послом по особым поручениям, глава МИД Турции в 2009-2014 годах, в 2014-2016 годах занимал должность премьер-министра Турции и председателя правящей Партии справедливости и развития. Автор нескольких книг по вопросам внешней политики, которые были переведены на японский, португальский, русский, арабский, персидский и другие языки.В декабре 2019 года Давутоглу объявил о создании оппозиционной Партии будущего, которая считает своими приоритетами борьбу за возврат к парламентской системе, светскость и уважение к принципам Ататюрка.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO, в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
https://ria.ru/20210113/erdogan-1592932867.html
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ахмет давутоглу, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
АНКАРА, 19 янв - РИА Новости.
Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу
заявил, что президенту страны Тайипу Эрдогану
угрожает отстранение от власти под влиянием сил, ответственных за "бархатный" ("постмодернистский") переворот в феврале 1997 года.
В феврале 1997 года высшие турецкие военачальники издали меморандум, гарантирующий соблюдение в стране принципов основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, в частности, светского характера государства. Под давлением военных тогдашний премьер-министр, основатель исламистской Партии благоденствия Неджметтин Эрбакан был вынужден его подписать.
Военные не распустили парламент и не приостановили действие конституции, однако через четыре месяца Эрбакан был вынужден оставить свой пост, а Партия благоденствия была распущена. Политические преследования коснулись и однопартийца Эрбакана, тогдашнего мэра Стамбула и нынешнего президента Турции Тайипа Эрдогана.
"Эрдоган сейчас находится под влиянием cил, совершивших переворот 28 февраля (1997 года). К сожалению, он передает им поддержку своих сторонников. Я это и ему самому говорил, еще будучи в партии (правящей Партии справедливости и развития). Это тактика FЕТО (так в Анкаре называют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Только внешне кажется, что страной управляет Эрдоган. На следующем этапе они свергнут Эрдогана", - заявил Давутоглу в своем Twitter.
По его словам, эти силы сейчас используют власть Эрдогана, имея намерение отстранить его и взять власть в свои руки, после чего "консерваторы не смогут ходить с поднятыми головами".
Давутоглу в 1995-2004 годах являлся профессором университета Бейкент в Стамбуле. В 2002 году был назначен главным советником премьер-министра и послом по особым поручениям, глава МИД Турции в 2009-2014 годах, в 2014-2016 годах занимал должность премьер-министра Турции и председателя правящей Партии справедливости и развития. Автор нескольких книг по вопросам внешней политики, которые были переведены на японский, португальский, русский, арабский, персидский и другие языки.
В декабре 2019 года Давутоглу объявил о создании оппозиционной Партии будущего, которая считает своими приоритетами борьбу за возврат к парламентской системе, светскость и уважение к принципам Ататюрка.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO, в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США
, осудил попытку переворота и отверг обвинения.