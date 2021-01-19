https://ria.ru/20210119/erdogan-1593659798.html

Экс-премьер Турции предрек Эрдогану отстранение от власти

Экс-премьер Турции предрек Эрдогану отстранение от власти

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что президенту страны Тайипу Эрдогану угрожает отстранение от власти под влиянием сил, ответственных за... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:55

2021-01-19T12:55

2021-01-19T12:55

ахмет давутоглу

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что президенту страны Тайипу Эрдогану угрожает отстранение от власти под влиянием сил, ответственных за "бархатный" ("постмодернистский") переворот в феврале 1997 года.В феврале 1997 года высшие турецкие военачальники издали меморандум, гарантирующий соблюдение в стране принципов основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, в частности, светского характера государства. Под давлением военных тогдашний премьер-министр, основатель исламистской Партии благоденствия Неджметтин Эрбакан был вынужден его подписать.Военные не распустили парламент и не приостановили действие конституции, однако через четыре месяца Эрбакан был вынужден оставить свой пост, а Партия благоденствия была распущена. Политические преследования коснулись и однопартийца Эрбакана, тогдашнего мэра Стамбула и нынешнего президента Турции Тайипа Эрдогана.По его словам, эти силы сейчас используют власть Эрдогана, имея намерение отстранить его и взять власть в свои руки, после чего "консерваторы не смогут ходить с поднятыми головами".Давутоглу в 1995-2004 годах являлся профессором университета Бейкент в Стамбуле. В 2002 году был назначен главным советником премьер-министра и послом по особым поручениям, глава МИД Турции в 2009-2014 годах, в 2014-2016 годах занимал должность премьер-министра Турции и председателя правящей Партии справедливости и развития. Автор нескольких книг по вопросам внешней политики, которые были переведены на японский, португальский, русский, арабский, персидский и другие языки.В декабре 2019 года Давутоглу объявил о создании оппозиционной Партии будущего, которая считает своими приоритетами борьбу за возврат к парламентской системе, светскость и уважение к принципам Ататюрка.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO, в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20210113/erdogan-1592932867.html

https://ria.ru/20210109/turtsiya-1592423721.html

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ахмет давутоглу, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире