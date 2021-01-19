Американцы на МКС поделились едой с ожидающими поставки россиянами
03:32 19.01.2021 (обновлено: 04:23 19.01.2021)
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту Международной космической станции (МКС) из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
В октябре представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости о переносе запуска "Прогресса МС-16" с 11 декабря на следующий год из-за необходимости проведения дополнительных проверок. Позже стало известно, что старт ожидается 15 февраля.
"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", - сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.
Как пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта "Прогресса МС-16" просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.
"В декабре должен был (российский) "грузовик" пойти, на котором должны были доставлять (российские рационы питания)... Когда был поставлен вопрос о том, чтобы доставить на американском корабле наши рационы, американцы сказали, что у нас достаточно большой запас продуктов... Они сказали, что пусть космонавты используют наши продукты", - сказал он.
По словам Агуреева, американская еда предоставляется космонавтам на безвозмездной основе.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.