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Туризм
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На склонах Домбая запретили катание после схода лавины
На склонах Домбая запретили катание после схода лавины
Катание на склонах Домбая в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, запрещено из-за сложной лавиноопасной обстановки, сообщил глава... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:59
2021-01-19T13:15
туризм
новости - туризм
сход лавины на домбае
хасан тимижев
курорты северного кавказа
домбай
рашид темрезов
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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Катание на склонах Домбая в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, запрещено из-за сложной лавиноопасной обстановки, сообщил глава региона Рашид Темрезов.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. Спасатели извлекли одного погибшего. По информации гендиректора "Курортов Северного Кавказа" Хасана Тимижева, восемь человек пострадали. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник."В связи со сложной лавиноопасной обстановкой катание на склонах Домбая пока запрещено. Следственные органы устанавливают причины произошедшего. Обеспечен четкий алгоритм взаимодействия всех структур, обеспечивающих поиски. Сохраняется прогноз лавинной опасности", - написал Темрезов в Instagram.СК возбудил уголовное дело о халатности. По данным прокуратуры, после выстрелов, которые произвели специалисты для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара, "произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей".
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новости - туризм, сход лавины на домбае, хасан тимижев, курорты северного кавказа, домбай, рашид темрезов

На склонах Домбая запретили катание после схода лавины

12:59 19.01.2021 (обновлено: 13:15 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Прусенко / Перейти в фотобанкМесто схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Григорий Прусенко
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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Катание на склонах Домбая в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, запрещено из-за сложной лавиноопасной обстановки, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. Спасатели извлекли одного погибшего. По информации гендиректора "Курортов Северного Кавказа" Хасана Тимижева, восемь человек пострадали. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник.
"В связи со сложной лавиноопасной обстановкой катание на склонах Домбая пока запрещено. Следственные органы устанавливают причины произошедшего. Обеспечен четкий алгоритм взаимодействия всех структур, обеспечивающих поиски. Сохраняется прогноз лавинной опасности", - написал Темрезов в Instagram.
СК возбудил уголовное дело о халатности. По данным прокуратуры, после выстрелов, которые произвели специалисты для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара, "произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей".
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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ТуризмНовости - ТуризмСход лавины на ДомбаеХасан ТимижевКурорты Северного КавказаДомбайРашид Темрезов
 
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