https://ria.ru/20210119/bogoyavlenie-1593489769.html

Праздник Крещения Господня или Богоявление

Праздник Крещения Господня или Богоявление

19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T03:22

2021-01-19T03:22

2021-01-19T03:23

праздник крещения господня

справки

в мире

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19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.Иисус Христос до тридцатилетнего возраста жил со своей матерью в небольшом городке Назарете, помогая престарелому отчиму Иосифу в плотнической работе. Иисус почти ничем себя не проявлял как мессия, и люди считали его одним из детей Иосифа. Когда пришло время ему начать свое общественное служение, Бог в особом видении повелел пророку Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и крестить в реке Иордан всех кающихся в знак их желания очиститься от грехов. Иоанн был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида). Само рождение Иоанна Крестителя было чудесным. Всю жизнь Елизавета и муж ее священник Захария провели в молитвах к Богу о даровании им чада, и только когда благочестивые родители были уже в преклонных летах, у них родился сын, названный Иоанном. Он появился на свет на шесть месяцев раньше Иисуса Христа.Место, где пророк Иоанн начал служение, называлось пустыней Иудейской, расположенной на западном побережье Иордана и Мертвого моря. Евангелисты называют Иоанна Крестителя гласом вопиющего в пустыне, потому что он громко взывал к людям: "Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте Его путь", – призывая всех людей к покаянию. Откликнувшихся на этот призыв Иоанн крестил, по словам евангелиста Луки, "крещением покаяния для прощения грехов". Это не было еще христианское крещение, а лишь погружение в воду как символ того, что кающийся желает очиститься от грехов, подобно воде, очищающей его от телесной нечистоты.Иоанн Креститель был строгим подвижником, носил грубую одежду из верблюжьего волоса и питался акридами (род саранчи) и диким медом. Он представлял собой противоположность современным ему наставникам иудейского народа, и проповедь его о приближении Мессии, прихода которого столь многие ожидали, привлекла всеобщее внимание. Иудейский историк Иосиф Флавий свидетельствовал, что "народ, восхищенный учением Иоанна, стекался к нему в великом множестве".Тогда же среди прочего народа к Иоанну пришел и Иисус из Назарета Галилейского, чтобы креститься от него. Иоанн никогда до этого не встречался с Иисусом и потому не знал, кто он. Но когда Иисус подошел к нему для крещения, то Иоанн как пророк ощутил его святость, безгрешность и превосходство над собой, поэтому он в недоумении возразил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?". "Так надлежит нам исполнить всякую правду", – кротко ответил Иисус. Этим он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а будущим христианам дал пример послушания воле Божией и смирения.Крестившись, Иисус, по словам евангелиста, молился о том, чтобы Бог благословил начало его служения. В этот момент "отверзлись" небеса, и Иоанн Креститель увидел Духа Божия, который в виде голубя снизошел на Иисуса. Голубя увидел и народ, поскольку цель этого чуда была явить людям Сына Божия в никому неизвестном Иисусе Христе. При этом все услышали слова Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". Они указывали Иоанну Крестителю и присутствующему народу на божественное достоинство крестившегося Иисуса Христа. Эти слова были ответом Бога Отца на молитву Его Сына о благословении на подвиг спасения человечества.Крещение Господне православная церковь называет Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения показал себя миру как Спаситель и Мессия. В этом событии была явлена людям Святая Троица: Бог Отец – голосом с неба, Бог Сын – крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой – снизошедшим на Иисуса Христа голубем.Для христианина таинство Крещения – это дверь в Царство света. "Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся", – поется на праздничной службе. Это означает: кто крещен во Христа, тот и облачен в одежды Христовой праведности и, уподобляясь Ему, становится участником Его святости. Сила крещения заключается в том, что крещеный получает способность и силу любить Бога и своих ближних. Эта христианская любовь влечет христианина к праведной жизни и помогает ему преодолевать грехи.Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. До V века было принято вспоминать рождение и крещение Иисуса Христа в один день – 6 января – и назывался этот праздник Богоявлением. Затем празднество Рождества Христова было перенесено на 25 декабря (по юлианскому календарю, или старому стилю). Так было положено начало святкам, заканчивающимся Навечерием, или Сочельником праздника Крещения. Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название "сочельник" (сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с медом и изюмом – сочиво.Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, церковь установила после святок однодневный пост. Именно отсюда и пошла традиция варить сочиво. Меру поста верующие определяют индивидуально и по силам. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после литургии (богослужения) утром и первого причащения крещенской воды.В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня, которое стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой или крещенской водой.Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. В древней церкви это было связано с тем, что накануне праздника совершалось крещение оглашенных (принявших и усвоивших христианское вероучение). Ради этого таинства и совершалось первое великое водосвятие. Разница между первым и вторым освящением состояла в том, что в Навечерие Богоявления водосвятие совершалось в храмах, где крестились оглашенные, а в день праздника Богоявления христиане шли на реку Иордан.В первые века (включая IV и V столетия) великое водоосвящение происходило только в Иерусалимской Церкви, где было обыкновение выходить на реку Иордан к тому месту, где принял крещение Иисус Христос. Позже стали устраивать "Иордань" и в других местах, где были реки или озера. К освященной богоявленской воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. Христос крестился и освятил естество вод, и поэтому крещенскую воду приносят домой и хранят весь год. В Русской православной церкви и народе сложилось традиция принимать богоявленскую воду натощак. Ее употребляют для окропления храмов и жилищ, при молитвах на изгнание злого духа, а также в качестве лекарства от болезней. В качестве дополнительных после- и внебогослужебных (и вовсе не обязательных) упражнений в православных и не только в православных странах иногда практикуется погружение в воды. В России погружаются в "иордань" (специально выстроенную купель), в Греции юноши прыгают за крестом, который священник бросает в воды моря, и соревнуются в том, кто первым его достанет. В последние годы в России оборудуют специальные места для крещенских купаний. За общественным порядком и безопасностью людей следят сотрудники МЧС и полиции. В 2021 году из-за пандемии коронавируса крещенские купания пройдут не во всех регионах. В частности, власти Иркутской и Калининградской областей не будут оборудовать проруби и раздевалки, как это было ранее.По словам священнослужителей, погружение в воду в праздник Крещения Господня – это прикосновение ко святыне, христианин поклоняется не водному естеству, а стремится прикоснуться к той освященной воде, которая освящена прикосновением Божества к этой воде. Это является духовным действием и должно быть связано с молитвой. Для многих христианин более чем достаточным будет вкусить освященной воды и с благоговением чтить праздник. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздник крещения господня, справки, в мире