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Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 50 тысяч... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:04
2021-01-19T07:04
2021-01-19T07:04
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
москва
степанакерт
ереван
баку
азербайджан
армения
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 50 тысяч беженцев, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 175 беженцев.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210118/karabakh-1593496487.html
россия
нагорный карабах
москва
степанакерт
ереван
баку
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россия, нагорный карабах, москва, степанакерт, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире