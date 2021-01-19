https://ria.ru/20210119/aliev-1593666207.html
Алиев подписал указ о спецпредставителях президента в Карабахе
Алиев подписал указ о спецпредставителях президента в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении "специальных представителей президента" в Карабахе, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:21
2021-01-19T13:21
2021-01-19T13:35
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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БАКУ, 19 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении "специальных представителей президента" в Карабахе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства."Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о спецпредставителях президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях. В соответствии с указом учреждены спецпредставительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении пресс-службы.В пресс-службе уточнили, что представительства возглавляют спецпредставители президента Азербайджана, назначаемые и освобождаемые от должности главой государства и подчиняющиеся непосредственно ему.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире
БАКУ, 19 янв – РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
подписал указ о назначении "специальных представителей президента" в Карабахе
, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о спецпредставителях президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях. В соответствии с указом учреждены спецпредставительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что представительства возглавляют спецпредставители президента Азербайджана, назначаемые и освобождаемые от должности главой государства и подчиняющиеся непосредственно ему.
Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.