https://ria.ru/20210119/advokat-1593604471.html

Адвокат видеооператора ФБК Зеленского обжаловал его арест

Адвокат видеооператора ФБК Зеленского обжаловал его арест

Защитник видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского - Мансур Гильманов - обжаловал решение суда об аресте его клиента, сообщил адвокат... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T00:39

2021-01-19T00:39

2021-01-19T00:39

ирина славина

россия

павел чиков

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Защитник видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского - Мансур Гильманов - обжаловал решение суда об аресте его клиента, сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете.Ранее Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье - пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593553628.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина славина, россия, павел чиков, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия