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Адвокат видеооператора ФБК Зеленского обжаловал его арест
Адвокат видеооператора ФБК Зеленского обжаловал его арест
Защитник видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского - Мансур Гильманов - обжаловал решение суда об аресте его клиента, сообщил адвокат... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T00:39
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ирина славина
россия
павел чиков
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москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Защитник видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского - Мансур Гильманов - обжаловал решение суда об аресте его клиента, сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете.Ранее Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье - пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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ирина славина, россия, павел чиков, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Адвокат видеооператора ФБК Зеленского обжаловал его арест

00:39 19.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкОператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы
Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Защитник видеооператора "Фонда борьбы с коррупцией"* Павла Зеленского - Мансур Гильманов - обжаловал решение суда об аресте его клиента, сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля по уголовному делу о призывах к экстремизму в интернете.

"Мансур Гильманов - адвокат оператора ФБК* Павла Зеленского - обжаловал решение Пресненского суда о его аресте. Гильманов просит Мосгорсуд отменить меру пресечения в виде заключения под стражу", - написал Чиков в своем Telegram-канале.

Ранее Гильманов рассказал РИА Новости, что его клиента задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, основанием стал комментарий в Twitter на тему самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В квартире Зеленского прошел обыск, у него изъяли мобильный телефон и ноутбук и доставили в управление СК по Москве.
Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье - пять лет лишения свободы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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Ирина СлавинаРоссияПавел ЧиковСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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