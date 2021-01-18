https://ria.ru/20210118/zarplata-1593445744.html
Названы удаленные вакансии с зарплатой выше ста тысяч рублей
Названы удаленные вакансии с зарплатой выше ста тысяч рублей
Вознаграждение за работу в удаленном режиме традиционно высоко в сфере IT, однако хорошие деньги предлагают и специалистам других сфер - физику готовы платить... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T07:11
2021-01-18T07:11
2021-01-18T09:18
кем стать
навигатор абитуриента
удаленная работа
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общество
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Названы удаленные вакансии с зарплатой выше ста тысяч рублей
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вознаграждение за работу в удаленном режиме традиционно высоко в сфере IT, однако хорошие деньги предлагают и специалистам других сфер - физику готовы платить 100 тысяч рублей в месяц, а оператору call-центра - 180 тысяч в месяц, говорится в рейтинге сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Кроме того, школа дистанционного обучения ищет продюсера онлайн-курсов. Этому специалисту готовы платить до 120 тысяч рублей.Традиционно высокие зарплаты предлагают IT-специалистам. Так, в СберАвто готовы платить Backend-разработчику от 180 тысяч рублей. Разработчик .Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки может рассчитывать на сумму до 150 тысяч рублей.Высокий доход может получать и оператор call-центра: этому специалисту готовы платить до 180 тысяч рублей. "Сотруднику предстоит совершать звонки по готовой базе мобильных номеров автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Заработная плата складывается из оклада и премий", - уточнили в сервисе.Хорошие деньги на удаленке - 150 тысяч рублей - предлагает крупная компания, которая работает с ведущими российскими банками, менеджеру по продажам b2b.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, удаленная работа, россия, москва, зарплата, общество
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Вознаграждение за работу в удаленном режиме традиционно высоко в сфере IT, однако хорошие деньги предлагают и специалистам других сфер - физику готовы платить 100 тысяч рублей в месяц, а оператору call-центра - 180 тысяч в месяц, говорится в рейтинге сервиса Работа.ру
, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Онлайн-школа ищет дистанционного преподавателя физики, которому предлагает зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит проводить вебинары и открытые занятия, заниматься подготовкой презентаций, домашних заданий и скриптов к занятиям, а также писать полезные посты по своему предмету", - говорится в январском исследовании сервиса.
Кроме того, школа дистанционного обучения ищет продюсера онлайн-курсов. Этому специалисту готовы платить до 120 тысяч рублей.
Традиционно высокие зарплаты предлагают IT-специалистам. Так, в СберАвто готовы платить Backend-разработчику от 180 тысяч рублей. Разработчик .Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки может рассчитывать на сумму до 150 тысяч рублей.
Высокий доход может получать и оператор call-центра: этому специалисту готовы платить до 180 тысяч рублей. "Сотруднику предстоит совершать звонки по готовой базе мобильных номеров автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Заработная плата складывается из оклада и премий", - уточнили в сервисе.
Хорошие деньги на удаленке - 150 тысяч рублей - предлагает крупная компания, которая работает с ведущими российскими банками, менеджеру по продажам b2b.