https://ria.ru/20210118/zarplata-1593445744.html

Названы удаленные вакансии с зарплатой выше ста тысяч рублей

Названы удаленные вакансии с зарплатой выше ста тысяч рублей

Вознаграждение за работу в удаленном режиме традиционно высоко в сфере IT, однако хорошие деньги предлагают и специалистам других сфер - физику готовы платить... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T07:11

2021-01-18T07:11

2021-01-18T09:18

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удаленная работа

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общество

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Названы удаленные вакансии с зарплатой выше ста тысяч рублей

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вознаграждение за работу в удаленном режиме традиционно высоко в сфере IT, однако хорошие деньги предлагают и специалистам других сфер - физику готовы платить 100 тысяч рублей в месяц, а оператору call-центра - 180 тысяч в месяц, говорится в рейтинге сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Кроме того, школа дистанционного обучения ищет продюсера онлайн-курсов. Этому специалисту готовы платить до 120 тысяч рублей.Традиционно высокие зарплаты предлагают IT-специалистам. Так, в СберАвто готовы платить Backend-разработчику от 180 тысяч рублей. Разработчик .Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки может рассчитывать на сумму до 150 тысяч рублей.Высокий доход может получать и оператор call-центра: этому специалисту готовы платить до 180 тысяч рублей. "Сотруднику предстоит совершать звонки по готовой базе мобильных номеров автовладельцев и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Заработная плата складывается из оклада и премий", - уточнили в сервисе.Хорошие деньги на удаленке - 150 тысяч рублей - предлагает крупная компания, которая работает с ведущими российскими банками, менеджеру по продажам b2b.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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