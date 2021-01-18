https://ria.ru/20210118/ucheniya-1593485178.html

В Белоруссии раскрыли детали учений "Запад-2021"

В Белоруссии раскрыли детали учений "Запад-2021"

Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и России, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:11

2021-01-18T12:11

2021-01-18T12:44

союзное государство

"запад-2021" (военные учения)

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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и России, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь.В понедельник детали учений Лукашенко обсудил с министром обороны республики Виктором Хрениным.В Минобороны Белоруссии уточнили, что учение "Запад-2021" пройдет под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и России. Как сообщили в пресс-службе, учения планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне по предложению российской стороны. По данным Минобороны, это позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск двух стран, и вопросы ведения армейских операций.Согласно сообщению пресс-службы, в целом совместные стратегические учения с Россией позволят решить комплекс задач: апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности; оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники; заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск."Кроме того, совместное стратегическое учение неизменно отражает прочные союзнические отношения и единство взглядов оборонных ведомств Беларуси и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства", - добавили в пресс-службе.Основой белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран", сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на совместные белорусско-российские учения "Запад-2021" планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран.В свою очередь госиздание "СБ.Беларусь сегодня" приводит на своем сайте слова Хренина о том, что, несмотря на негативную риторику со стороны Запада по поводу предстоящего учения, республика самостоятельно будет определять, какие учения проводить и когда.Министр заявил, что учения позволят "отработать вопросы применения региональной группировки войск Беларуси и России, также вопросы ведения армейских операций". "Также в ходе учений будет отработано применение совместных штурмовых групп на урбанизированной территории, будет дана оценка новым и модернизированным образцам вооружения военной специальной техники", - добавил он.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре. Обычно учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Белоруссии они называются "Запад", в России - "Щит Союза".В сентябре 2019 года учения "Щит Союза" проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области России.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201221/ucheniya-1590223679.html

https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588563240.html

https://ria.ru/20201027/sotrudnichestvo-1581738965.html

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"запад-2021" (военные учения), россия, белоруссия, в мире