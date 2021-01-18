В Белоруссии раскрыли детали учений "Запад-2021"
12:11 18.01.2021 (обновлено: 12:44 18.01.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" на Осиповичском полигоне в Могилевской области
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и России, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь.
В понедельник детали учений Лукашенко обсудил с министром обороны республики Виктором Хрениным.
"Учение "Запад-2021" пройдёт с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России", - говорится в сообщении.
В Минобороны Белоруссии уточнили, что учение "Запад-2021" пройдет под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и России. Как сообщили в пресс-службе, учения планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне по предложению российской стороны. По данным Минобороны, это позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск двух стран, и вопросы ведения армейских операций.
21 декабря 2020, 14:25Союзное государствоПутин призвал отработать новые подходы на учениях "Запад-2021"
Согласно сообщению пресс-службы, в целом совместные стратегические учения с Россией позволят решить комплекс задач: апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности; оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники; заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск.
"Кроме того, совместное стратегическое учение неизменно отражает прочные союзнические отношения и единство взглядов оборонных ведомств Беларуси и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства", - добавили в пресс-службе.Основой белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки "вокруг условных стран", сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.
10 декабря 2020, 11:51Протесты в БелоруссииЛукашенко призвал военных не верить "убаюкиваниям" США и НАТО
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на совместные белорусско-российские учения "Запад-2021" планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран.
"Конечно же, мы пригласим. Пусть они смотрят. Мы открыты и готовы показывать состояние наших вооруженных сил и уровень нашей выучки", - сказал министр, комментируя в понедельник возможность приглашения на учения в качестве наблюдателей представителей стран Запада, сообщает агентство Белта.
В свою очередь госиздание "СБ.Беларусь сегодня" приводит на своем сайте слова Хренина о том, что, несмотря на негативную риторику со стороны Запада по поводу предстоящего учения, республика самостоятельно будет определять, какие учения проводить и когда.
Министр заявил, что учения позволят "отработать вопросы применения региональной группировки войск Беларуси и России, также вопросы ведения армейских операций". "Также в ходе учений будет отработано применение совместных штурмовых групп на урбанизированной территории, будет дана оценка новым и модернизированным образцам вооружения военной специальной техники", - добавил он.
27 октября 2020, 13:05Союзное государствоРоссия и Белоруссия утвердили план сотрудничества в области обороны
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре. Обычно учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Белоруссии они называются "Запад", в России - "Щит Союза".
В сентябре 2019 года учения "Щит Союза" проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области России.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>