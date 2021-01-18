https://ria.ru/20210118/tramp-1593477980.html

"Все от лукавого". Лавров прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа

"Все от лукавого". Лавров прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях, сказал, что это все от лукавого, власти грубо... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:42

2021-01-18T11:42

2021-01-18T11:56

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях, сказал, что это все от лукавого, власти грубо провалили обязанность предоставлять гражданам свободный доступ к информации.Как отметил Лавров, в пактах и решениях ОБСЕ, принятых на самом высоком уровне, которые Запад не устает цитировать, записана обязанность государства обеспечивать на своей территории каждому человеку свободный доступ к информации.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/ssha-1593426454.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, youtube, джо байден, сша, twitter, дональд трамп, сергей лавров, в мире