"Все от лукавого". Лавров прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа
11:42 18.01.2021 (обновлено: 11:56 18.01.2021)
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях, сказал, что это все от лукавого, власти грубо провалили обязанность предоставлять гражданам свободный доступ к информации.
"Речь-то не о Трампе, речь о том, я еще раз повторю, что государство грубо провалилось по выполнению своих обязательств по обеспечению доступа к информации. Когда сообщали, это же не американское правительство перекрыло кислород для тех, кто был признан этими всеми платформами источником недобросовестной, недостоверной информации, а, дескать, корпорации-то не подписывали никаких пактов. Это все от лукавого", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Как отметил Лавров, в пактах и решениях ОБСЕ, принятых на самом высоком уровне, которые Запад не устает цитировать, записана обязанность государства обеспечивать на своей территории каждому человеку свободный доступ к информации.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.