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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
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Лавров обвинил технологических гигантов в неуважении к конституциям стран
Лавров обвинил технологических гигантов в неуважении к конституциям стран
Последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию, это вызывает озабоченность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:30
2021-01-18T11:41
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию, это вызывает озабоченность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
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facebook, капитолий, дональд трамп, instagram, inc., сергей лавров, youtube, джо байден, сша, twitter, в мире

Лавров обвинил технологических гигантов в неуважении к конституциям стран

11:30 18.01.2021 (обновлено: 11:41 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию, это вызывает озабоченность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Последние события, в том числе в Соединенных Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
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