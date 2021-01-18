https://ria.ru/20210118/shkolniki-1593436733.html

Московские школьники возвращаются к очному обучению

Московские школьники возвращаются к очному обучению

Очное обучение для школьников возобновляется в Москве с понедельника, в школы возвращаются и старшеклассники, которые были на "удаленке" с октября 2020 года. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T00:23

2021-01-18T00:23

2021-01-18T00:40

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Очное обучение для школьников возобновляется в Москве с понедельника, в школы возвращаются и старшеклассники, которые были на "удаленке" с октября 2020 года.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, с понедельника учащиеся с первого по 11-й классы возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Старшеклассники обучались дистанционно еще с октября 2020 года, очное обучение до начала январских каникул продолжали только ученики 1-5-х классов.Условия обученияВ связи с возвращением в школы транспортные карты учащихся снова разблокированы для льготного проезда в общественном транспорте. При этом пополнять их заново не понадобится, если это было сделано осенью - перед переходом на дистанционное обучение.Как отметил Собянин, решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым, но ребята устали сидеть дома.При этом мэр отметил, что риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик, поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.В случае выявления даже одного случая инфекции весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.Однако при желании школьники смогут сохранить за собой право учиться удаленно. Как рассказали РИА Новости в столичном департаменте образования и науки, если родители учащихся единогласно примут решение о переводе их класса на дистанционное обучение, то такая возможность им будет предоставлена.Меры в школахКак отметили в департаменте образования, столичные образовательные организации уже готовы к возвращению ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.В частности, в школах измеряют температуру, используют несколько входов в здание, регулярно проводят тщательную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, учителя используют индивидуальные средства защиты. Также в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей.Если у кого-то из учеников или педагогов будут наблюдаться симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи, отмечали в департаменте.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593224943.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество