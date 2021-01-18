https://ria.ru/20210118/shkola-1593453927.html

Новые санитарные нормы для школ: уроки, отдых и использование компьютеров

Новые санитарные нормы для школ: уроки, отдых и использование компьютеров

В январе 2021 года вступили в силу новые санитарные правила работы школ и других детских образовательных учреждений. Они будут действовать на протяжении шести... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:58

2021-01-18T09:58

2021-01-18T09:58

инфографика

россия

компьютеры

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

техника

экзамены

школа

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593455085_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_86b7be6be3b9189950b228fd578b2537.png

В январе 2021 года вступили в силу новые санитарные правила работы школ и других детских образовательных учреждений. Они будут действовать на протяжении шести лет. О допустимой учебной нагрузке, особенностях проведения экзаменов, а также использовании интерактивных досок, компьютеров и планшетов на уроках — в инфографике ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, россия, компьютеры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), техника, экзамены, школа, образование - общество