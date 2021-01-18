https://ria.ru/20210118/shkola-1593453927.html
Новые санитарные нормы для школ: уроки, отдых и использование компьютеров
Новые санитарные нормы для школ: уроки, отдых и использование компьютеров
В январе 2021 года вступили в силу новые санитарные правила работы школ и других детских образовательных учреждений. Они будут действовать на протяжении шести... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:58
2021-01-18T09:58
2021-01-18T09:58
инфографика
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компьютеры
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
техника
экзамены
школа
образование - общество
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В январе 2021 года вступили в силу новые санитарные правила работы школ и других детских образовательных учреждений. Они будут действовать на протяжении шести лет. О допустимой учебной нагрузке, особенностях проведения экзаменов, а также использовании интерактивных досок, компьютеров и планшетов на уроках — в инфографике ria.ru.
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инфографика, россия, компьютеры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), техника, экзамены, школа, образование - общество