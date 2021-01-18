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Сенатор предложил оценить все последствия от введения цифрового рубля
Сенатор предложил оценить все последствия от введения цифрового рубля
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов считает, что нужно оценить все последствия и риски от введения цифрового рубля. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:31
2021-01-18T12:31
совет федерации рф
центральный банк рф (цб рф)
анатолий артамонов
технологии
экономика
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов считает, что нужно оценить все последствия и риски от введения цифрового рубля.ЦБ представил концепцию цифрового рубля в середине октября 2020 года. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.Парламентарий принял участие в совещании на тему "Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации", сообщает пресс-служба Совфеда. Ранее в ЦБ представили доклад "Цифровой рубль". Согласно документу, выпуск в России цифровой валюты Центрального банка – цифрового рубля как дополнительной формы денег продиктован необходимостью повышения скорости денежных расчетов, их удобства, безопасности и снижения комиссии, наряду с расширением применения цифровых финансовых технологий банками, предприятиями и государством.Для того, чтобы цифровой рубль вошел в обиход, необходимо создать дополнительную платежную инфраструктуру, что, по мнению авторов доклада, будет способствовать дальнейшему развитию и дополнительному повышению устойчивости платежной системы России. Указано также, что создание цифрового рубля предоставит дополнительную возможность для граждан и бизнеса по осуществлению удобных и быстрых платежей в цифровой форме, а также даст толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий.Разработка цифрового рубля Банком России будет осуществляться поэтапно. На данном этапе совместно с профессиональными участниками финансового рынка и экспертами проводится оценка возможностей и перспектив его введения, определения его концепции, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации проекта.Артамонов назвал введение цифрового рубля важным событием для страны, при этом указав на "необходимость всестороннего рассмотрения этого проекта и учета всех рисков и возможностей".Глава комитета Совфеда попросил рассмотреть вопрос о возможных потерях налоговой системы за счет снижения объемов услуг для банков. Также сенатор заявил о важности "учета вопросов безопасности в вопросе хранения сбережений и накоплений в электронном кошельке". В качестве одного из вариантов обеспечения сохранности средств парламентарий предложил страхование цифровых рублей.Также, по его мнению, не до конца проработан механизм проведения платежей с использованием цифрового рубля в режиме офлайн при отсутствии интернета и мобильной связи. Кроме того, парламентарий отметил необходимость вовлечения региональных властей в обсуждении этого проекта.
https://ria.ru/20210113/rubl-1592815818.html
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совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий артамонов, технологии, экономика

Сенатор предложил оценить все последствия от введения цифрового рубля

12:31 18.01.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов считает, что нужно оценить все последствия и риски от введения цифрового рубля.
ЦБ представил концепцию цифрового рубля в середине октября 2020 года. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.
Парламентарий принял участие в совещании на тему "Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации", сообщает пресс-служба Совфеда. Ранее в ЦБ представили доклад "Цифровой рубль". Согласно документу, выпуск в России цифровой валюты Центрального банка – цифрового рубля как дополнительной формы денег продиктован необходимостью повышения скорости денежных расчетов, их удобства, безопасности и снижения комиссии, наряду с расширением применения цифровых финансовых технологий банками, предприятиями и государством.
Для того, чтобы цифровой рубль вошел в обиход, необходимо создать дополнительную платежную инфраструктуру, что, по мнению авторов доклада, будет способствовать дальнейшему развитию и дополнительному повышению устойчивости платежной системы России. Указано также, что создание цифрового рубля предоставит дополнительную возможность для граждан и бизнеса по осуществлению удобных и быстрых платежей в цифровой форме, а также даст толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий.
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Разработка цифрового рубля Банком России будет осуществляться поэтапно. На данном этапе совместно с профессиональными участниками финансового рынка и экспертами проводится оценка возможностей и перспектив его введения, определения его концепции, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации проекта.
Артамонов назвал введение цифрового рубля важным событием для страны, при этом указав на "необходимость всестороннего рассмотрения этого проекта и учета всех рисков и возможностей".
Глава комитета Совфеда попросил рассмотреть вопрос о возможных потерях налоговой системы за счет снижения объемов услуг для банков. Также сенатор заявил о важности "учета вопросов безопасности в вопросе хранения сбережений и накоплений в электронном кошельке". В качестве одного из вариантов обеспечения сохранности средств парламентарий предложил страхование цифровых рублей.
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Также, по его мнению, не до конца проработан механизм проведения платежей с использованием цифрового рубля в режиме офлайн при отсутствии интернета и мобильной связи. Кроме того, парламентарий отметил необходимость вовлечения региональных властей в обсуждении этого проекта.
"В целом, цифровая валюта – это, конечно же, наше будущее. Желаю Банку России успехов в продвижении этого важного проекта. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам готов к разностороннему сотрудничеству по этому проекту и к участию в разработке необходимой законотворческой базы", - сказал Артамонов.
 
Совет Федерации РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий АртамоновТехнологииЭкономика
 
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