https://ria.ru/20210118/rabota-1593443950.html

"Уволился отовсюду": звезда "Уральских пельменей" заявил об уходе в лес

"Уволился отовсюду": звезда "Уральских пельменей" заявил об уходе в лес

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков высказался в Instagram, что устал от работы парковщиком и нашел себе новую подработку. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T06:00

2021-01-18T06:00

2021-01-18T06:00

шоубиз

андрей рожков

коронавирус covid-19

россия

уральские пельмени

работа

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков высказался в Instagram, что устал от работы парковщиком и нашел себе новую подработку.Ранее Рожков сообщил, что из-за пандемии и отсутствия выступлений нашел себе новые занятия. Так, он устроился работать на парковку, а также заливал катки. При этом шоумен уточнил, что пока не планирует возвращаться к творческой карьере.Также артист рекомендовал россиянам проводить больше времени на свежем воздухе.В сентябре Рожков рассказывал, что подрабатывал электриком.

https://ria.ru/20210103/yarmolnik-1591903309.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей рожков, коронавирус covid-19, россия, уральские пельмени, работа, общество