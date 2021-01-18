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"Уволился отовсюду": звезда "Уральских пельменей" заявил об уходе в лес
"Уволился отовсюду": звезда "Уральских пельменей" заявил об уходе в лес
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков высказался в Instagram, что устал от работы парковщиком и нашел себе новую подработку. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T06:00
2021-01-18T06:00
2021-01-18T06:00
шоубиз
андрей рожков
коронавирус covid-19
россия
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работа
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков высказался в Instagram, что устал от работы парковщиком и нашел себе новую подработку.Ранее Рожков сообщил, что из-за пандемии и отсутствия выступлений нашел себе новые занятия. Так, он устроился работать на парковку, а также заливал катки. При этом шоумен уточнил, что пока не планирует возвращаться к творческой карьере.Также артист рекомендовал россиянам проводить больше времени на свежем воздухе.В сентябре Рожков рассказывал, что подрабатывал электриком.
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андрей рожков, коронавирус covid-19, россия, уральские пельмени, работа, общество