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"Уволился отовсюду": звезда "Уральских пельменей" заявил об уходе в лес
"Уволился отовсюду": звезда "Уральских пельменей" заявил об уходе в лес
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков высказался в Instagram, что устал от работы парковщиком и нашел себе новую подработку. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T06:00
2021-01-18T06:00
шоубиз
андрей рожков
коронавирус covid-19
россия
уральские пельмени
работа
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков высказался в Instagram, что устал от работы парковщиком и нашел себе новую подработку.Ранее Рожков сообщил, что из-за пандемии и отсутствия выступлений нашел себе новые занятия. Так, он устроился работать на парковку, а также заливал катки. При этом шоумен уточнил, что пока не планирует возвращаться к творческой карьере.Также артист рекомендовал россиянам проводить больше времени на свежем воздухе.В сентябре Рожков рассказывал, что подрабатывал электриком.
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андрей рожков, коронавирус covid-19, россия, уральские пельмени, работа, общество

"Уволился отовсюду": звезда "Уральских пельменей" заявил об уходе в лес

06:00 18.01.2021
 
© Фото : PR-агентство iMarsАндрей Рожков на премьере фильма "Везучий случай!" (режиссер Роман Самгин, 2016)
Андрей Рожков на премьере фильма Везучий случай! (режиссер Роман Самгин, 2016) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : PR-агентство iMars
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков высказался в Instagram, что устал от работы парковщиком и нашел себе новую подработку.
Ранее Рожков сообщил, что из-за пандемии и отсутствия выступлений нашел себе новые занятия. Так, он устроился работать на парковку, а также заливал катки. При этом шоумен уточнил, что пока не планирует возвращаться к творческой карьере.

"Надоело работать парковщиком. Пошел в лес работать лесником. Хорошая работа. Вообще ничего не платят — зато на свежем воздухе. Лису поймал", — рассказал Рожков.

Также артист рекомендовал россиянам проводить больше времени на свежем воздухе.
"Вообще хорошо в лесу. Выходите из дома в лес — здесь хорошо", — отметил юморист.
В сентябре Рожков рассказывал, что подрабатывал электриком.
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ШоубизАндрей РожковКоронавирус COVID-19РоссияУральские пельмениРаботаОбщество
 
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