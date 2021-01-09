https://ria.ru/20210109/rabota-1592366197.html

Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку

Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что из-за пандемии коронавируса и отсутствия выступлений нашел РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T05:38

2021-01-09T05:38

2021-01-09T11:15

коронавирус covid-19

шоубиз

андрей рожков

россия

уральские пельмени

работа

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что из-за пандемии коронавируса и отсутствия выступлений нашел себе новые занятия.Артист утончил, что пока не планирует возвращаться к творческой карьере.По словам юмориста, новая работа "приносит ему гораздо больше удовольствия и в финансовом плане очень нравится". Также он подтвердил информацию, что устроился заливщиком катка, и теперь проводит "все время на свежем воздухе".В сентябре Рожков рассказал, что подрабатывал электриком. Звезда "Уральских пельменей" отметил, что для подработки ему пришлось вспоминать учебу в учебно-производственном комбинате.

https://ria.ru/20210103/yarmolnik-1591903309.html

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2021

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коронавирус covid-19, андрей рожков, россия, уральские пельмени, работа, общество