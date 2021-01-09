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Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что из-за пандемии коронавируса и отсутствия выступлений нашел РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T05:38
2021-01-09T11:15
коронавирус covid-19
шоубиз
андрей рожков
россия
уральские пельмени
работа
общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что из-за пандемии коронавируса и отсутствия выступлений нашел себе новые занятия.Артист утончил, что пока не планирует возвращаться к творческой карьере.По словам юмориста, новая работа "приносит ему гораздо больше удовольствия и в финансовом плане очень нравится". Также он подтвердил информацию, что устроился заливщиком катка, и теперь проводит "все время на свежем воздухе".В сентябре Рожков рассказал, что подрабатывал электриком. Звезда "Уральских пельменей" отметил, что для подработки ему пришлось вспоминать учебу в учебно-производственном комбинате.
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коронавирус covid-19, андрей рожков, россия, уральские пельмени, работа, общество

Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку

05:38 09.01.2021 (обновлено: 11:15 09.01.2021)
 
© Фото : PR-агентство iMarsАндрей Рожков на премьере фильма "Везучий случай!" (режиссер Роман Самгин, 2016)
Андрей Рожков на премьере фильма Везучий случай! (режиссер Роман Самгин, 2016) - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : PR-агентство iMars
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что из-за пандемии коронавируса и отсутствия выступлений нашел себе новые занятия.
Артист утончил, что пока не планирует возвращаться к творческой карьере.
"Сейчас парковщиком работаю, в подвале мою машины, чищу парковки", — пояснил Рожков.
По словам юмориста, новая работа "приносит ему гораздо больше удовольствия и в финансовом плане очень нравится".
Также он подтвердил информацию, что устроился заливщиком катка, и теперь проводит "все время на свежем воздухе".

"Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лед прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа", — заключил артист.

В сентябре Рожков рассказал, что подрабатывал электриком. Звезда "Уральских пельменей" отметил, что для подработки ему пришлось вспоминать учебу в учебно-производственном комбинате.
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ШоубизКоронавирус COVID-19Андрей РожковРоссияУральские пельмениРаботаОбщество
 
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