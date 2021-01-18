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Глава Samsung получил 2,5 года тюрьмы за взятку подруге экс-лидера Кореи
Глава Samsung получил 2,5 года тюрьмы за взятку подруге экс-лидера Кореи
Вице-президент Samsung Electronics и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ён, который по факту контролирует конгломерат, получил два года и шесть месяцев... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:56
2021-01-18T09:56
ли чжэ ён
пак кын хе
samsung electronics
samsung group
в мире
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СЕУЛ, 18 янв – РИА Новости. Вице-президент Samsung Electronics и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ён, который по факту контролирует конгломерат, получил два года и шесть месяцев тюрьмы за дачу взятки, передает агентство Рёнхап со ссылкой на решение суда.Высокий суд Сеула приговорил главного наследника Samsung к двум с половиной годам заключения за подкуп властей для укрепления своей власти в конгломерате. Ли Чжэ Ён был заключен под стражу в зале суда.Бывший председатель Samsung Ли Гон Хи скончался 25 октября 2020 года в больнице Samsung в Сеуле, передача наследства может занять несколько лет. Еще в 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией по факту перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, 52-летнему Ли Чжэ Ёну.Южнокорейская прокуратура обвиняла Ли Чжэ Ёна в том, что для получения контроля над конгломератом в 2014 году тот участвовал в незаконных махинациях с акциями и слиянием компаний внутри корпорации. В процессе он дал взятку в размере 8,9 миллиарда вон (около восьми миллионов долларов) близкой подруге бывшего президента страны Пак Кын Хе в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний Samsung.Пак Кын Хе в 2017 году сместили в результате импичмента за связи с конгломератами, взяточничество и злоупотребление властью. Ее и Чхве Сун Силь осудили на десятки лет в тюрьме. Тогда же Ли Чжи Ён тоже был арестован и получил пять лет лишения свободы, но в феврале 2018 года суд рассмотрел его апелляцию и, снизив объем доказанной взятки, заменил пятилетний тюремный срок на условный. В августе 2019 года Верховный суд восстановил вменяемый Ли Чжэ Ёну прежний размер взятки и опять вернул дело для повторного рассмотрения. В нынешнем разбирательстве Высокий суд Сеула признал взятку размером около 8,7 миллиардов вон.
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ли чжэ ён, пак кын хе, samsung electronics, samsung group, в мире

Глава Samsung получил 2,5 года тюрьмы за взятку подруге экс-лидера Кореи

09:56 18.01.2021
 
© AP Photo / Ahn Young-joonВице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён отпущен на свободу, Южная Корея. 5 февраля 2018
Вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён отпущен на свободу, Южная Корея. 5 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 18 янв – РИА Новости. Вице-президент Samsung Electronics и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ён, который по факту контролирует конгломерат, получил два года и шесть месяцев тюрьмы за дачу взятки, передает агентство Рёнхап со ссылкой на решение суда.
Высокий суд Сеула приговорил главного наследника Samsung к двум с половиной годам заключения за подкуп властей для укрепления своей власти в конгломерате. Ли Чжэ Ён был заключен под стражу в зале суда.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.02.2018
14 февраля 2018, 14:09
Коррупционные скандалы с первыми лицами государств
Бывший председатель Samsung Ли Гон Хи скончался 25 октября 2020 года в больнице Samsung в Сеуле, передача наследства может занять несколько лет. Еще в 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией по факту перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, 52-летнему Ли Чжэ Ёну.
Южнокорейская прокуратура обвиняла Ли Чжэ Ёна в том, что для получения контроля над конгломератом в 2014 году тот участвовал в незаконных махинациях с акциями и слиянием компаний внутри корпорации. В процессе он дал взятку в размере 8,9 миллиарда вон (около восьми миллионов долларов) близкой подруге бывшего президента страны Пак Кын Хе в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний Samsung.
"Подсудимый поддался требованиям бывшего президента Пак Кын Хе и активно дал взятку, ради получения власти от отца он косвенно выразил безнравственную просьбу использовать власть президента", - заявил суд.
Пак Кын Хе в 2017 году сместили в результате импичмента за связи с конгломератами, взяточничество и злоупотребление властью. Ее и Чхве Сун Силь осудили на десятки лет в тюрьме. Тогда же Ли Чжи Ён тоже был арестован и получил пять лет лишения свободы, но в феврале 2018 года суд рассмотрел его апелляцию и, снизив объем доказанной взятки, заменил пятилетний тюремный срок на условный. В августе 2019 года Верховный суд восстановил вменяемый Ли Чжэ Ёну прежний размер взятки и опять вернул дело для повторного рассмотрения. В нынешнем разбирательстве Высокий суд Сеула признал взятку размером около 8,7 миллиардов вон.
Президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.08.2018
24 августа 2018, 06:11
Экс-президенту Южной Кореи увеличили срок заключения до 25 лет
 
Ли Чжэ ЁнПак Кын ХеSamsung ElectronicsSamsung GroupВ мире
 
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