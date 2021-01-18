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Как узнать свою поликлинику по месту жительства: простые способы
Как узнать свою поликлинику по месту жительства: простые способы
Рано или поздно у каждого возникает необходимость узнать свой участок в поликлинике. Как это можно сделать — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T20:53
2021-01-18T20:53
полис омс
здоровье
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рано или поздно у каждого возникает необходимость узнать свой участок в поликлинике. Как это можно сделать — в материале РИА Новости.Как узнать, к какой поликлинике прикреплен дом по адресуАмбулаторно-поликлиническую помощь россиянин может получать только в одном учреждении здравоохранения. По умолчанию гражданина обслуживает поликлиника по месту жительства. Однако закон разрешает открепиться и "приписаться" к другому медучреждению. Для этого нужно выбрать, где вы хотите обслуживаться, и принести туда заявление. Прикрепиться к нескольким поликлиникам одновременно нельзя.Получить информацию, к какой поликлинике относится дом, несложно в Сети. В первую очередь стоит зайти на интернет-ресурс депздрава региона. По адресу система сама определит больницу.Кроме того, на выручку могут прийти соседи. Они наверняка подскажут адрес и телефон учреждения здравоохранения, к которому относится дом или улица.Как узнать по полису, к какой поликлинике прикрепленОпределить, к какой поликлинике относится дом, в котором вы проживаете, можно с помощью полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Для этого нужно позвонить по номеру телефона страховщика, который выдал документ. Контакты для связи с компанией указаны на самом полисе. Звонок бесплатный.Также в этом вопросе помогут представители депздрава вашего региона, если позвонить в ведомство. Кроме того, можно найти информацию на его сайте. При запросе, к какому участку в поликлинике относится адрес, нужно указать номер полиса ОМС.Как узнать, к какой поликлинике относишься, через ГосуслугиПростой способ определить поликлинику по месту прописки — это зайти на портал "Госуслуги". Чтобы определить свой участок в поликлинике по адресу, нужно иметь учетную запись на сайте. После регистрации и входа следует зайти на вкладку "Услуги", затем в "Мое здоровье", после выбрать "Сведения о прикреплении к медицинской организации" и нажать "Получить услугу". В появившуюся пустую строку нужно ввести номер полиса и кликнуть на кнопку "Поиск". После этого на странице отобразятся данные поликлиники.Как найти поликлинику по адресу проживания в МосквеВ столице можно определить поликлинику по адресу проживания по телефону единой службы записи к врачу — 8 (495) 539-30-00.Также это несложно сделать на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в разделе "Медицинские учреждения г. Москвы". Там же можно определить, к какой женской консультации или стоматологии относится дом по адресу.Аналогичная информация доступна на сайте mosgorzdrav.ru. Чтобы узнать поликлинику по адресу проживания, нужно зайти в раздел "Департамент", затем в "Организации и учреждения", а после в "Медицинские организации".Как найти поликлинику по адресу проживания в СПбК какому участку отнесен дом в Санкт-Петербурге можно легко определить с помощью регионального портала здравоохранения gorzdrav.spb.ru. План действий, как узнать номер поликлиники по адресу проживания в СПб:Кроме того, можно узнать свою поликлинику через сайт spboms.ru. Для этого нужно выбрать раздел "Сервисы" и нажать на подраздел "Поликлиника по адресу", в котором необходимо ввести свои данные.Как узнать фамилию участкового терапевта или педиатраСамый легкий способ, как узнать фамилию участкового врача-терапевта по своему адресу, это позвонить в регистратуру поликлиники, в которой оформлено прикрепление, или же прийти туда лично с паспортом и полисом ОМС. Кроме того, можно посмотреть график приема и фамилию участкового терапевта на сайте учреждения. Также возможность узнать участкового терапевта по адресу через интернет предоставляют сайты сервиса "Электронная регистратура", которые ведут министерства здравоохранения регионов.
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полис омс, здоровье, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество

Как узнать свою поликлинику по месту жительства: простые способы

20:53 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рано или поздно у каждого возникает необходимость узнать свой участок в поликлинике. Как это можно сделать — в материале РИА Новости.

Как узнать, к какой поликлинике прикреплен дом по адресу

Амбулаторно-поликлиническую помощь россиянин может получать только в одном учреждении здравоохранения. По умолчанию гражданина обслуживает поликлиника по месту жительства. Однако закон разрешает открепиться и "приписаться" к другому медучреждению. Для этого нужно выбрать, где вы хотите обслуживаться, и принести туда заявление. Прикрепиться к нескольким поликлиникам одновременно нельзя.
Получить информацию, к какой поликлинике относится дом, несложно в Сети. В первую очередь стоит зайти на интернет-ресурс депздрава региона. По адресу система сама определит больницу.
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Кроме того, на выручку могут прийти соседи. Они наверняка подскажут адрес и телефон учреждения здравоохранения, к которому относится дом или улица.

Как узнать по полису, к какой поликлинике прикреплен

Определить, к какой поликлинике относится дом, в котором вы проживаете, можно с помощью полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Для этого нужно позвонить по номеру телефона страховщика, который выдал документ. Контакты для связи с компанией указаны на самом полисе. Звонок бесплатный.
Также в этом вопросе помогут представители депздрава вашего региона, если позвонить в ведомство. Кроме того, можно найти информацию на его сайте. При запросе, к какому участку в поликлинике относится адрес, нужно указать номер полиса ОМС.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Полис ОМС

Как узнать, к какой поликлинике относишься, через Госуслуги

Простой способ определить поликлинику по месту прописки — это зайти на портал "Госуслуги". Чтобы определить свой участок в поликлинике по адресу, нужно иметь учетную запись на сайте. После регистрации и входа следует зайти на вкладку "Услуги", затем в "Мое здоровье", после выбрать "Сведения о прикреплении к медицинской организации" и нажать "Получить услугу". В появившуюся пустую строку нужно ввести номер полиса и кликнуть на кнопку "Поиск". После этого на странице отобразятся данные поликлиники.
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Как найти поликлинику по адресу проживания в Москве

В столице можно определить поликлинику по адресу проживания по телефону единой службы записи к врачу — 8 (495) 539-30-00.
Также это несложно сделать на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в разделе "Медицинские учреждения г. Москвы". Там же можно определить, к какой женской консультации или стоматологии относится дом по адресу.
Аналогичная информация доступна на сайте mosgorzdrav.ru. Чтобы узнать поликлинику по адресу проживания, нужно зайти в раздел "Департамент", затем в "Организации и учреждения", а после в "Медицинские организации".
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Как найти поликлинику по адресу проживания в СПб

К какому участку отнесен дом в Санкт-Петербурге можно легко определить с помощью регионального портала здравоохранения gorzdrav.spb.ru.
План действий, как узнать номер поликлиники по адресу проживания в СПб:
  1. 1
    Перейти в раздел "Проверить прикрепление полиса ОМС к медицинской организации".
  2. 2
    Выбрать район проживания.
  3. 3
    Вписать личные данные и номер полиса.
  4. 4
    Нажать кнопку "Далее", и появится информация о поликлинике по адресу проживания в Санкт-Петербурге.
Кроме того, можно узнать свою поликлинику через сайт spboms.ru. Для этого нужно выбрать раздел "Сервисы" и нажать на подраздел "Поликлиника по адресу", в котором необходимо ввести свои данные.

Как узнать фамилию участкового терапевта или педиатра

Самый легкий способ, как узнать фамилию участкового врача-терапевта по своему адресу, это позвонить в регистратуру поликлиники, в которой оформлено прикрепление, или же прийти туда лично с паспортом и полисом ОМС. Кроме того, можно посмотреть график приема и фамилию участкового терапевта на сайте учреждения.
Также возможность узнать участкового терапевта по адресу через интернет предоставляют сайты сервиса "Электронная регистратура", которые ведут министерства здравоохранения регионов.
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