В Госдуме прокомментировали введение "антиковидных паспортов" в Башкирии
13:50 18.01.2021 (обновлено: 14:41 18.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Член Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов в беседе с телеканалом "360" прокомментировал введение "антиковидных паспортов" в Башкирии.
Он отметил, что сам переболел COVID-19, но продолжает носить маску и соблюдать остальные меры предосторожности.
"Для того чтобы назвать этот документ паспортом, нужно прописать положения: что дает, а что нет, где применяется и так далее", — объяснил Тумусов. Сейчас подобного документа нет.
Депутат напомнил, что введение справок или сертификатов о получении вакцины пока что находится на "уровне идеи".
Как отметил вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, многое зависит от того, как подобный документ использовать.
"Будут люди привитые и те, кто категорически откажется. Такого человека отправлять куда-то в командировку — абсурд. Чтобы он непривитый куда-то ехал", — отметил эксперт, подчеркнув, что в таком случае у введения "антиковидного" паспорта есть смысл.
По его мнению, говорить о некоторых вещах, касающихся таких паспортов или вакцинации, рано из-за отсутствия точных данных о длительности иммунитета после прививки от COVID-19.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в республике "антиковидных паспортов" для людей, которые имеют антитела к коронавирусу: после болезни или вакцинации. Он подчеркнул, что это позволит снять часть ограничений и поможет стимулировать людей делать прививки. Как пояснил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин, у посетителей кафе и ресторанов на входе будут проверять наличие такого паспорта. Предполагается, что документ будет электронным. Тестировать проект начнут 29 января, а официальный запуск состоится 5 февраля.
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