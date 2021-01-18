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В Госдуме прокомментировали введение "антиковидных паспортов" в Башкирии

В Госдуме прокомментировали введение "антиковидных паспортов" в Башкирии

Член Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов в беседе с телеканалом "360" прокомментировал введение "антиковидных паспортов" в Башкирии. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:50

2021-01-18T13:50

2021-01-18T14:41

распространение коронавируса

федот тумусов

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александр сидякин

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Член Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов в беседе с телеканалом "360" прокомментировал введение "антиковидных паспортов" в Башкирии.Он отметил, что сам переболел COVID-19, но продолжает носить маску и соблюдать остальные меры предосторожности.Депутат напомнил, что введение справок или сертификатов о получении вакцины пока что находится на "уровне идеи".Как отметил вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, многое зависит от того, как подобный документ использовать."Будут люди привитые и те, кто категорически откажется. Такого человека отправлять куда-то в командировку — абсурд. Чтобы он непривитый куда-то ехал", — отметил эксперт, подчеркнув, что в таком случае у введения "антиковидного" паспорта есть смысл.По его мнению, говорить о некоторых вещах, касающихся таких паспортов или вакцинации, рано из-за отсутствия точных данных о длительности иммунитета после прививки от COVID-19.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в республике "антиковидных паспортов" для людей, которые имеют антитела к коронавирусу: после болезни или вакцинации. Он подчеркнул, что это позволит снять часть ограничений и поможет стимулировать людей делать прививки. Как пояснил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин, у посетителей кафе и ресторанов на входе будут проверять наличие такого паспорта. Предполагается, что документ будет электронным. Тестировать проект начнут 29 января, а официальный запуск состоится 5 февраля.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593439555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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