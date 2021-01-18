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В центре Петербурга школьник затушил снежком Вечный огонь
В центре Петербурга школьник затушил снежком Вечный огонь
Школьник 9 лет случайно затушил снежком Вечный огонь в центре Петербурга во время игры со сверстниками, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД РФ. РИА Новости, 18.01.2021
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Школьник 9 лет случайно затушил снежком Вечный огонь в центре Петербурга во время игры со сверстниками, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД РФ.По данным ведомства, женщина пыталась узнать у прохожих, что делать в такой ситуации, но ответа не получила. Утром в понедельник ее пригласили в полицию для дачи объяснений и профилактической беседы.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ПетербургГаз", горение Вечного огня было оперативно восстановлено в тот же вечер.В прошлом году в декабре двое молодых людей снегом потушили Вечный огонь во время игры в снежки. В мае того же года Вечный огонь залили газировкой и забросали бутылками. В июле в пламени Вечного огня девушка сожгла розу.Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве.
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В центре Петербурга школьник затушил снежком Вечный огонь

11:17 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Школьник 9 лет случайно затушил снежком Вечный огонь в центре Петербурга во время игры со сверстниками, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД РФ.
"Семнадцатого января в 21.45 в полицию поступило сообщение о том, что на мемориале "Борцам Революции" на Марсовом поле затушен Вечный огонь… В ходе проверки установлено, что пламя было затушено в тот вечер по неосторожности 9-летним мальчиком – местным жителем, учащимся одной из школ Центрального района. Школьник гулял с 30-летней мамой, которая отвлекалась и не заметила, как ребенок в ходе игры с другими ребятами случайно снежком затушил огонь", - сообщили в полиции.
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По данным ведомства, женщина пыталась узнать у прохожих, что делать в такой ситуации, но ответа не получила. Утром в понедельник ее пригласили в полицию для дачи объяснений и профилактической беседы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ПетербургГаз", горение Вечного огня было оперативно восстановлено в тот же вечер.
В прошлом году в декабре двое молодых людей снегом потушили Вечный огонь во время игры в снежки. В мае того же года Вечный огонь залили газировкой и забросали бутылками. В июле в пламени Вечного огня девушка сожгла розу.
Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве.
 
ГУМВДМоскваСанкт-Петербург
 
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