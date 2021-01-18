https://ria.ru/20210118/ogon-1593471498.html

В центре Петербурга школьник затушил снежком Вечный огонь

В центре Петербурга школьник затушил снежком Вечный огонь

Школьник 9 лет случайно затушил снежком Вечный огонь в центре Петербурга во время игры со сверстниками, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД РФ. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:17

2021-01-18T11:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Школьник 9 лет случайно затушил снежком Вечный огонь в центре Петербурга во время игры со сверстниками, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД РФ.По данным ведомства, женщина пыталась узнать у прохожих, что делать в такой ситуации, но ответа не получила. Утром в понедельник ее пригласили в полицию для дачи объяснений и профилактической беседы.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ПетербургГаз", горение Вечного огня было оперативно восстановлено в тот же вечер.В прошлом году в декабре двое молодых людей снегом потушили Вечный огонь во время игры в снежки. В мае того же года Вечный огонь залили газировкой и забросали бутылками. В июле в пламени Вечного огня девушка сожгла розу.Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве.

https://ria.ru/20210104/serbiya-1591967589.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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