Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593576704.html
Генпрокуратура назвала ответы Германии по Навальному малоинформативными
Генпрокуратура назвала ответы Германии по Навальному малоинформативными
В Генеральной прокуратуре прокомментировали ответы Минюста Германии на запросы по ситуации с Алексеем Навальным и заявили, что они малоинформативны. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:09
2021-01-18T22:57
омск
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Генеральной прокуратуре прокомментировали ответы Минюста Германии на запросы по ситуации с Алексеем Навальным и заявили, что они малоинформативны."В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы", — говорится в сообщении надзорного ведомства.В частности, указано, что не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и других исследований. Отказано в предоставлении биоматериалов Навального для сравнительных исследований.Там добавили также, что Берлин отказал Москве в опросе помощницы Навального Марии Певчих, так как ее адрес в Германии якобы неизвестен, при этом, исходя из многочисленных публикаций в соцсетях, в день вылета Навального из Германии в Россию Певчих была среди провожающих.Помимо прочего, не предоставлена информация по адресу электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании социальных объектов в Омске.
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593557706.html
омск
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cee4f5b7b8ba9f32a1ad73306a5ddea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омск, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире

Генпрокуратура назвала ответы Германии по Навальному малоинформативными

19:09 18.01.2021 (обновлено: 22:57 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Генеральной прокуратуре прокомментировали ответы Минюста Германии на запросы по ситуации с Алексеем Навальным и заявили, что они малоинформативны.
"В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:00
Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
В частности, указано, что не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и других исследований. Отказано в предоставлении биоматериалов Навального для сравнительных исследований.
"Германская сторона провела токсикологическое исследование предметов — бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". При этом германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово. В том числе не сообщила сведения об экспертах, проводивших исследование, отказала в их опросе", — пояснили в Генпрокуратуре.
Там добавили также, что Берлин отказал Москве в опросе помощницы Навального Марии Певчих, так как ее адрес в Германии якобы неизвестен, при этом, исходя из многочисленных публикаций в соцсетях, в день вылета Навального из Германии в Россию Певчих была среди провожающих.
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 17:09
Берлин объяснил, почему не передал России медицинские данные Навального
Помимо прочего, не предоставлена информация по адресу электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании социальных объектов в Омске.

"Все вышеперечисленное говорит о том, что ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением. В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны", — заключили в Генпрокуратуре.

 
ОмскГоспитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
Лента новостейМолния