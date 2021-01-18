Генпрокуратура назвала ответы Германии по Навальному малоинформативными
19:09 18.01.2021 (обновлено: 22:57 18.01.2021)
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Генеральной прокуратуре прокомментировали ответы Минюста Германии на запросы по ситуации с Алексеем Навальным и заявили, что они малоинформативны.
"В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
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В частности, указано, что не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и других исследований. Отказано в предоставлении биоматериалов Навального для сравнительных исследований.
"Германская сторона провела токсикологическое исследование предметов — бутылок, на которых якобы обнаружены следы нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок". При этом германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз, предложив поверить всему на слово. В том числе не сообщила сведения об экспертах, проводивших исследование, отказала в их опросе", — пояснили в Генпрокуратуре.
Помимо прочего, не предоставлена информация по адресу электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании социальных объектов в Омске.
"Все вышеперечисленное говорит о том, что ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением. В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны", — заключили в Генпрокуратуре.