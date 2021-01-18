https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593576704.html

Генпрокуратура назвала ответы Германии по Навальному малоинформативными

Генпрокуратура назвала ответы Германии по Навальному малоинформативными

В Генеральной прокуратуре прокомментировали ответы Минюста Германии на запросы по ситуации с Алексеем Навальным и заявили, что они малоинформативны. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T19:09

2021-01-18T19:09

2021-01-18T22:57

омск

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Генеральной прокуратуре прокомментировали ответы Минюста Германии на запросы по ситуации с Алексеем Навальным и заявили, что они малоинформативны."В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы", — говорится в сообщении надзорного ведомства.В частности, указано, что не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и других исследований. Отказано в предоставлении биоматериалов Навального для сравнительных исследований.Там добавили также, что Берлин отказал Москве в опросе помощницы Навального Марии Певчих, так как ее адрес в Германии якобы неизвестен, при этом, исходя из многочисленных публикаций в соцсетях, в день вылета Навального из Германии в Россию Певчих была среди провожающих.Помимо прочего, не предоставлена информация по адресу электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании социальных объектов в Омске.

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593557706.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире