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https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593557706.html
Берлин объяснил, почему не передал России медицинские данные Навального
Берлин объяснил, почему не передал России медицинские данные Навального
Обращений со стороны Генпрокуратуры России после ответов на правовые запросы по делу Алексея Навального нет, медицинские данные не были переданы Москве из-за... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:09
2021-01-18T17:09
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
германия
в мире
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Обращений со стороны Генпрокуратуры России после ответов на правовые запросы по делу Алексея Навального нет, медицинские данные не были переданы Москве из-за конфиденциальности, заявил на брифинге в Берлине представитель минюста ФРГ."Мы получили реакцию исключительно из высказываний информагентств, СМИ в конце недели, приняли к сведению, но, по моей информации, непосредственных повторных запросов со стороны российской Генпрокуратуры, которая отвечает за подобные правовые запросы, нет", - заявил он.Представитель ведомства пояснил, что ответы на запросы России "даны в соответствии с международным правом, то есть с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи и немецким правом". "Господин Навальный был допрошен здесь в Германии в генпрокуратуре Берлина как пострадавший свидетель, и этот протокол допроса был предоставлен российской стороне", - добавил он.Ранее о том, что Россия получила ответ Германии по ситуации с Навальным, однако он не содержал ничего "по сути задаваемых вопросов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Основания для возбуждения уголовного дела в РФ по данному инциденту могут появиться только после получения Москвой результатов медицинских анализов Навального, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил, что проведенная в РФ доследственная проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела.Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, германия, в мире

Берлин объяснил, почему не передал России медицинские данные Навального

17:09 18.01.2021
 
© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Обращений со стороны Генпрокуратуры России после ответов на правовые запросы по делу Алексея Навального нет, медицинские данные не были переданы Москве из-за конфиденциальности, заявил на брифинге в Берлине представитель минюста ФРГ.
"Мы получили реакцию исключительно из высказываний информагентств, СМИ в конце недели, приняли к сведению, но, по моей информации, непосредственных повторных запросов со стороны российской Генпрокуратуры, которая отвечает за подобные правовые запросы, нет", - заявил он.

Представитель минюста добавил, что российской стороне "не были переданы заявления врачей, которые лечили господина Навального в (клинике) Charite, врачи не были допрошены в качестве свидетелей, они обязаны соблюдать конфиденциальность, от этой обязанности их мог бы освободить только господин Навальный". "Медицинские данные не были переданы - я хочу еще раз напомнить о том, что данные о здоровье жертвы преступления, по немецким и международным законам, подлежат особой защите", - добавил он.

Представитель ведомства пояснил, что ответы на запросы России "даны в соответствии с международным правом, то есть с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи и немецким правом". "Господин Навальный был допрошен здесь в Германии в генпрокуратуре Берлина как пострадавший свидетель, и этот протокол допроса был предоставлен российской стороне", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 12:24
Лавров раскритиковал поведение Германии в ситуации с Навальным
Ранее о том, что Россия получила ответ Германии по ситуации с Навальным, однако он не содержал ничего "по сути задаваемых вопросов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Основания для возбуждения уголовного дела в РФ по данному инциденту могут появиться только после получения Москвой результатов медицинских анализов Навального, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил, что проведенная в РФ доследственная проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела.
Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
Алексей Навальный, прилетевший из Берлина рейсом авиакомпании Победа, в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 16:52
Навального арестовали на 30 суток
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:00
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