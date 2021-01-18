https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593553628.html

Навального арестовали на 30 суток

Навального арестовали на 30 суток

Судья Химкинского городского суда заключила блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Вадим... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:52

2021-01-18T16:52

2021-01-18T17:47

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

химкинский городской суд

москва

германия

алексей навальный

химки

происшествия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Судья Химкинского городского суда заключила блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.Выездное заседание суда проходило в отделе полиции в Химках. Таким образом, Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен реальным. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.Об аресте Навального попросили правоохранители. Как разъясняли в столичном управлении ФСИН, блогер находится на учете и обязан не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию. Однако в 2020 году он "систематически и неоднократно" нарушал условия испытательного срока и не явился на регистрацию как минимум шесть раз. УФСИН учитывало, что он лечился в берлинской клинике, но Навальный не явился и после выписки.По данным ФСИН, спустя месяц он уведомил, что восстанавливает здоровье в отеле в Германии, однако подтверждение лечения не предоставил, а сам факт прохождения восстановительных процедур не может служить основанием для неявки. Так как во ФСИН с сентября не знали о местонахождении Навального, то в ноябре ведомство начало розыскные мероприятия, а 29 декабря его объявили в розыск. Во ФСИН отметили, что были обязаны "предпринять все действия по задержанию нарушителя <…> до решения суда о замене условного срока на реальный".Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.После этого его, по словам защиты, отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, блогера задержали за многократные нарушения режима условного заключения.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, а свое преследование называет политически мотивированным.

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, москва, германия, алексей навальный, химки, происшествия