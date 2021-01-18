https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593489596.html

Лавров: России не передали доказательств отравления Навального

Лавров: России не передали доказательств отравления Навального

Россия до сих пор не получила от Германии никаких вещественных доказательств якобы отравления задержанного в РФ блогера Алексея Навального, заявил в понедельник РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:32

2021-01-18T12:32

2021-01-18T12:32

госпитализация алексея навального

мария захарова

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

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кировлес

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия до сих пор не получила от Германии никаких вещественных доказательств якобы отравления задержанного в РФ блогера Алексея Навального, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.Находящийся в розыске Навальный в воскресенье вернулся в Россию из Германии, он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах.Навальный ранее заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января, при этом ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593488084.html

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