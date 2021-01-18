https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593472543.html

Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального

Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального

Комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:21

2021-01-18T11:21

2021-01-18T17:39

мария захарова

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кировлес

германия

финляндия

сша

сергей лавров

алексей навальный

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Накануне находящийся в розыске основатель Фонда борьбы с коррупцией* вернулся в Россию из ФРГ, где лечился в клинике "Шарите". Его задержали в аэропорту Шереметьево. ФСИН заранее сообщала, что планирует сделать это, так как суду предстоит решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.С призывом освободить Навального выступили Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры и руководители внешнеполитических ведомств нескольких европейских стран. Лавров посоветовал "не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов, а <...>, наоборот, играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем". "Сейчас никто не в состоянии в одиночку справляться со своими проблемами без вовлечения международных многосторонних форматов", — подчеркнул он.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

германия

финляндия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров о задержании Навального: "Речь идет о выполнении российских законов" Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции ответил на вопрос о том, как выглядит в глазах мирового сообщества задержание Алексея Навального, прилетевшего 17 января из Берлина в Москву. 2021-01-18T11:21 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, германия, финляндия, сша, сергей лавров, алексей навальный, в мире