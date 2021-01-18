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Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального
Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального
Комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:21
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мария захарова
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Накануне находящийся в розыске основатель Фонда борьбы с коррупцией* вернулся в Россию из ФРГ, где лечился в клинике "Шарите". Его задержали в аэропорту Шереметьево. ФСИН заранее сообщала, что планирует сделать это, так как суду предстоит решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.С призывом освободить Навального выступили Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры и руководители внешнеполитических ведомств нескольких европейских стран. Лавров посоветовал "не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов, а &lt;...&gt;, наоборот, играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем". "Сейчас никто не в состоянии в одиночку справляться со своими проблемами без вовлечения международных многосторонних форматов", — подчеркнул он.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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Лавров о задержании Навального: "Речь идет о выполнении российских законов"
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции ответил на вопрос о том, как выглядит в глазах мирового сообщества задержание Алексея Навального, прилетевшего 17 января из Берлина в Москву.
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мария захарова, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, германия, финляндия, сша, сергей лавров, алексей навальный, в мире

Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального

11:21 18.01.2021 (обновлено: 17:39 18.01.2021)
 
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Накануне находящийся в розыске основатель Фонда борьбы с коррупцией* вернулся в Россию из ФРГ, где лечился в клинике "Шарите". Его задержали в аэропорту Шереметьево. ФСИН заранее сообщала, что планирует сделать это, так как суду предстоит решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.
С призывом освободить Навального выступили Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры и руководители внешнеполитических ведомств нескольких европейских стран.

"Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", — сказал министр на своей ежегодной пресс-конференции.

Лавров посоветовал "не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов, а <...>, наоборот, играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем".
"Сейчас никто не в состоянии в одиночку справляться со своими проблемами без вовлечения международных многосторонних форматов", — подчеркнул он.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Мария ЗахароваИв РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)КировлесГерманияФинляндияСШАСергей ЛавровАлексей НавальныйВ мире
 
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