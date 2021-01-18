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https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593456582.html
В МИД Германии прокомментировали задержание Навального
В МИД Германии прокомментировали задержание Навального
В Германии, откуда после лечения вернулся Алексей Навальный, отреагировали на его задержание. Глава немецкого МИД Хайко Маас повторил призыв других стран... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T09:43
2021-01-18T11:38
шарль мишель
мария захарова
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
финляндия
сша
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Германии, откуда после лечения вернулся Алексей Навальный, отреагировали на его задержание. Глава немецкого МИД Хайко Маас повторил призыв других стран отпустить россиянина.Накануне основателя Фонда борьбы с коррупцией* задержали в аэропорту Шереметьево. ФСИН заранее сообщала, что планирует сделать это, так как суду предстоит решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. Накануне Навального призвали освободить Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры и главы МИД ряда европейских стран. В понедельник, помимо ФРГ, с таким призывом выступила Финляндия.Российский МИД посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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финляндия
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шарль мишель, мария захарова, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), финляндия, сша, берлин (город), алексей навальный, мид германии, германия, в мире

В МИД Германии прокомментировали задержание Навального

09:43 18.01.2021 (обновлено: 11:38 18.01.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Германии, откуда после лечения вернулся Алексей Навальный, отреагировали на его задержание. Глава немецкого МИД Хайко Маас повторил призыв других стран отпустить россиянина.
Накануне основателя Фонда борьбы с коррупцией* задержали в аэропорту Шереметьево. ФСИН заранее сообщала, что планирует сделать это, так как суду предстоит решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения.

"Задержание Алексея Навального совершенно необъяснимо. К его делу необходимо применить принципы верховенства закона и защиты гражданских прав, которым Россия обязана следовать, исходя из Конституции и международных обязательств. Он должен быть немедленно освобожден", — говорится в Twitter немецкого МИД.

Накануне Навального призвали освободить Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры и главы МИД ряда европейских стран. В понедельник, помимо ФРГ, с таким призывом выступила Финляндия.
Российский МИД посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 23:45
Захарова ответила на слова советника Байдена о Навальном
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
Шарль МишельМария ЗахароваИв РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ФинляндияСШАБерлин (город)Алексей НавальныйМИД ГерманииГерманияВ мире
 
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