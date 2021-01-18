https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593456582.html

В МИД Германии прокомментировали задержание Навального

В МИД Германии прокомментировали задержание Навального

В Германии, откуда после лечения вернулся Алексей Навальный, отреагировали на его задержание. Глава немецкого МИД Хайко Маас повторил призыв других стран... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T09:43

2021-01-18T09:43

2021-01-18T11:38

шарль мишель

мария захарова

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

финляндия

сша

берлин (город)

алексей навальный

мид германии

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Германии, откуда после лечения вернулся Алексей Навальный, отреагировали на его задержание. Глава немецкого МИД Хайко Маас повторил призыв других стран отпустить россиянина.Накануне основателя Фонда борьбы с коррупцией* задержали в аэропорту Шереметьево. ФСИН заранее сообщала, что планирует сделать это, так как суду предстоит решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. Накануне Навального призвали освободить Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры и главы МИД ряда европейских стран. В понедельник, помимо ФРГ, с таким призывом выступила Финляндия.Российский МИД посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210117/navalnyy-1593434933.html

финляндия

сша

берлин (город)

германия

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