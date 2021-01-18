Госдеп США прокомментировал задержание Навального
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдепартамент США призывает отпустить задержанного в РФ блогера Алексея Навального, следует из заявления американского госсекретаря Майка Помпео. Ранее МИД РФ в связи с комментариями из-за рубежа по ситуации вокруг Навального уже призвал иностранных политиков уважать международное право и заниматься проблемами своих стран.
"Соединенные Штаты решительно осуждают решение России задержать Алексея Навального. С большой озабоченностью мы отмечаем, что его задержание - последнее (из событий - ред.) в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также и независимые голоса, критикующие российские власти... Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения", - говорится в заявлении. Там также содержится призыв к правительству РФ обеспечить равные возможности для всех политических партий и претендентов в избирательном процессе.
Также призвал "немедленно освободить" Навального глава МИД соседней Канады Марк Гарно.
Навального ранее призвали освободить Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по безопасности, глава Евросовета Шарль Мишель, главы МИД нескольких европейских стран. Премьер Польши Матеуш Моравецкий также потребовал от ЕС отреагировать на задержание Навального. Глава Европарламента Давид Сассоли заявил о готовности пригласить Навального в ЕП, а глава МИД Чехии заявил, что намерен поднять на Совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях после задержания блогера.
16 января, 08:00Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах.
Навальный ранее заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января, при этом ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила ответ Германии по ситуации с Навальным, однако он не содержал ничего по сути.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".