https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593439184.html

Глава МИД Чехии прокомментировал задержание Навального

Глава МИД Чехии прокомментировал задержание Навального

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях после задержания в России блогера... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T01:51

2021-01-18T01:51

2021-01-18T01:51

томаш петршичек

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мид чехии

чехия

прага

сша

берлин (город)

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ПРАГА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях после задержания в России блогера Алексея Навального. Ранее МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Навального уже призвал зарубежных политиков уважать международное право и заниматься проблемами своих стран.Находящийся в розыске Навальный в воскресенье вернулся в Россию из Германии, он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.Глава МИД Чехии назвал задержание Навального политически мотивированным. "Я буду стремиться, чтобы этому (задержанию Навального - ред.) было уделено внимание на ближайшем заседании глав МИД ЕС (FAC). Я поддерживаю Навального. Предложу дискуссию о возможных санкциях", - написал Петршичек.Навального ранее призвали освободить Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по безопасности, глава Евросовета Шарль Мишель, глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии, а также министерства иностранных дел Дании и Австрии. Премьер Польши Матеуш Моравецкий также потребовал от ЕС отреагировать на задержание Навального. Глава Европарламента Давид Сассоли заявил о готовности пригласить Навального в ЕП, а глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, с тревогой следит за ситуацией с задержанием в Навального.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах.Навальный ранее заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января, при этом ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила ответ Германии по ситуации с Навальным, однако он не содержал ничего по сути.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

https://ria.ru/20210117/navalnyy-1593406937.html

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Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" 2021-01-18T01:51 true PT1M12S

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