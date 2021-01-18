МИД Франции прокомментировал задержание Навального
01:31 18.01.2021 (обновлено: 03:29 18.01.2021)
ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. МИД Франции заявил, что обеспокоен задержанием блогера Алексея Навального в России, и призывал к его немедленному освобождению, говорится в заявлении представителя ведомства. Ранее МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Навального уже призвал зарубежных политиков уважать международное право и заниматься проблемами своих стран.
"Франция с большой обеспокоенностью узнала об аресте в России Алексея Навального. Она бдительно следит за ситуацией вместе с европейскими партнерами и призывает к его немедленному освобождению", - отмечается в коммюнике, которое было распространено пресс-службой МИД.
Навального ранее призвали освободить Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по безопасности, глава Евросовета Шарль Мишель, главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии, а также министерства иностранных дел Дании и Австрии. Премьер Польши Матеуш Моравецкий также потребовал от ЕС отреагировать на задержание Навального. Глава Европарламента Давид Сассоли заявил о готовности пригласить Навального в ЕП, а министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что намерен вынести вопрос о задержании блогера на заседание Совета Евросоюза.
16 января, 08:00Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах.
Навальный ранее заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января, при этом ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия получила ответ Германии по ситуации с Навальным, однако он не содержал ничего по сути.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".