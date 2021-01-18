https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви

Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви

Политическое красноречие на глазах претерпело радикальные изменения. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:00

2021-01-18T08:00

2021-01-18T08:15

борис абрамов

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Политическое красноречие на глазах претерпело радикальные изменения.Например, США были безусловным хозяином дискурса много лет. Оставим даже советские времена, когда речами про демократию и права человека успешно давили советский дискурс, покуда совсем его не додавили вместе с СССР. Возьмем времена постсоветские.Тогда одни были в полном восторге перед величием заокеанской державы, видя во всех ее действиях и повелениях чистейшее благо. У других "энтузизма" было меньше: "Доверяй, но проверяй" — как учил нас (хотя и неуспешно) Рональд Рейган.Тем не менее и безоглядные симпатизанты — "Кричали женщины "Ура!" и в воздух лифчики бросали" — и люди отчасти скептические — все находились во власти американской повестки и даже американской терминологии. Не будем говорить о таких примерах, как Основной закон 1993-го, находившийся под сильнейшим влиянием американских конституционных образцов.Но ведь и вся нынешняя политическая речь оттуда. "Сменяемость власти", "институты", "сдержки и противовесы", "смыслы" (мн. ч.), "вызовы (мн. ч.)", "компетенции (мн. ч.)", "права меньшинств". А равно и неполитическая. Культура "Кока-колы" — все, все оттуда: "Откуда моды к нам, и авторы, и музы — губители карманов и сердец".Когда говорят, что в смысле не только практическом, но даже идейном у нас все как-то странно вытанцовывается, спросим, могло ли быть иначе, когда сама речь — и стоящее за ней содержание — представляет собой смешение американского с нижегородским. Именно так говорили и думали в нынешних "лабораториях смыслов": "Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже", v2.0. Только язык-суперстрат (и то, что стоит за ним) вместо французского стал американский.И вдруг столь отлаженный механизм культурного господства враз порушился. События конца 2020-го — начала 2021 года были столь впечатляющими и столь напоминающими времена борьбы с врагами народа и троцкистско-зиновьевскими извергами, что на фоне их говорить с прежним пиететом про великие американские институты, сдержки и противовесы, etc. стало комично до неприличия. Был господин дискурса, да весь вышел.И если бы только за океаном. Отечественный последний свет в окошке тоже стал похваляем так, что лучше бы не надо. "К нам едет Президент (даже с большой буквы. — Прим. автора). Весь мир уже признал его единственной альтернативой Путину. Ему помогают очень умные и профессиональные люди. Чем дальше, тем более серьезными и взвешенными становятся его оценки, тем большую компетентность он демонстрирует. Он придет как альтернатива Путину и будет вести иную политику — не авторитарную, а демократическую, не подавлять свободу, а поощрять ее, не раздавать все ближним боярам, а бороться с коррупцией".Это уже не про институты, смыслы и вызовы, а про самодержавие, православие, народность. Тут начинают шпарить буквально по В. А. Жуковскому. Написанный им эпилог к "Жизни за царя" (первая постановка — 1836 год) начинается вдохновенным хором:"Славься, славься, ликуй, Москва!Ныне восходит на русский тронНаш русский, наш русскийЗаконный белый царь,Гряди к нам во славе,Наш царь-государь!"Чем это отличается от дифирамбов А. А. Навальному — непонятно.То есть закончились времена макиавеллизма, сиречь премудроковарного домостроительства. Мысля по-флорентийски, можно рассматривать А. А. Навального как таран, который выломает ворота Кремля, после чего туда въедут умные люди. Примерно, как аббат Сиейс говорил во времена Директории: "Нам нужна одна голова и одна шпага". С владельцем головы все понятно — никто не доволен своим состоянием, но всякий доволен своим умом. Это и к аббатам относится. А роль шпаги отводилась генералу Бонапарту. Правда, генерал рассудил по-своему, а Сиейс насчет головы ошибся, но и премудроковарные люди ошибаются. См. пример умного Бориса Абрамовича.Но ясно, что либеральное пение "Боже, царя храни!" — это не по части макиавеллизма, но только по части стремительной перестройки. "Залиться жутко "Карманьолой" — так гряну: "Славься, русский царь!"Оно бы и пожалуйста, у нас свобода слова, но очевидно, что тогда все благопотребное многоглаголание про институты, смыслы, etc. тут, как и в случае с нынешними США, оказывается совсем некстати. А на Уварова-Бенкендорфа наши пламенные либералы-освободители уж совсем не тянут. Можно попробовать, но ведь люди смеяться будут.Похоже, что причина такого и американского, и отечественного странного поведения в крайней примитивизации политической мысли.Чем так хорош рамолический Байден (или даже более бодрые байденята), не объясняется. Главное — он есть анти-Трамп, и этого достаточно, чтобы оправдать все что угодно.Чем так хорош А. А. Навальный, не более ясно. Главное, что он есть анти-Путин, и этого достаточно, чтобы объявлять его титаном мысли, отцом русской демократии и даже царем-батюшкой. При таком сведении политики к самому примитивному рефлексу они много наполитиканствуют.

https://ria.ru/20210114/navalnyy-1592915684.html

https://ria.ru/20201230/navalnyy-1591552463.html

https://ria.ru/20201223/charite-report-1590590977.html

https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589801207.html

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Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Максим Соколов https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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