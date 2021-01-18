https://ria.ru/20210118/nato-1593570861.html

Россия не должна влиять на расширение НАТО, заявил Столтенберг

Россия не должна влиять на расширение НАТО, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не должна влиять на вопросы вступления тех или иных стран в Североатлантических альянс, так как... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T18:21

2021-01-18T18:21

2021-01-18T18:21

россия

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финляндия

йенс столтенберг

грузия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не должна влиять на вопросы вступления тех или иных стран в Североатлантических альянс, так как речь идет о суверенных государствах.Он также отверг утверждение о том, что НАТО повела себя агрессивно, согласившись принять в свои ряды государства, входившие ранее в Организацию Варшавского договора. По его словам, речь не идет "об экспансии НАТО на восток", "так как эти страны через демократические процедуры сами решили, что они хотят вступить в НАТО". "Мы никого не обязываем вступать в НАТО, Швеция и Финляндия, к примеру, наши соседи, они не желают вступать в НАТО, и мы это уважаем", - добавил он.По словам Столтенберга, страны Балтии, Румыния, Болгария и другие государства самостоятельно решили, что желают вступить в НАТО, и стали членами альянса, подтвердив соответствие стандартам.Он также прокомментировал отношения альянса с Грузией и Украиной. "Грузия хочет присоединиться к НАТО, и Россия не может этому воспрепятствовать. Вступит Грузия в НАТО или нет - этот вопрос касается исключительно Грузии и альянса", - сказал Столтенберг.По его словам, НАТО поддерживает эти страны, оказывает им содействие, в том числе проводит совместные учения.

https://ria.ru/20210117/vasserman-1593364652.html

https://ria.ru/20210115/nato-1593246790.html

россия

швеция

финляндия

грузия

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россия, нато, швеция, финляндия, йенс столтенберг, грузия, в мире