Белоруссия инициирует международный розыск оппозиционера Латушко

"Возбуждение ранее в отношении меня уголовного дела, так же, как и других членов координационного совета или других политических деятелей Беларуси, является политически мотивированным. Как и действия генеральной прокуратуры по объявлению в международный розыск. Ничего, кроме политического аспекта, здесь найти невозможно", - заявил Латушко.