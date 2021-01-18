Белоруссия инициирует международный розыск оппозиционера Латушко
15:57 18.01.2021 (обновлено: 16:58 18.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Национальное центральное бюро Интерпола в стране документы для объявления в международный розыск оппозиционера Павла Латушко, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Латушко Павла Павловича", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
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Латушко считает, что действия генпрокуратуры республики по объявлению его в международный розыск политически мотивированными.
"Возбуждение ранее в отношении меня уголовного дела, так же, как и других членов координационного совета или других политических деятелей Беларуси, является политически мотивированным. Как и действия генеральной прокуратуры по объявлению в международный розыск. Ничего, кроме политического аспекта, здесь найти невозможно", - заявил Латушко.