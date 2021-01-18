https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593597719.html

В США арестовали женщину, обвинившую власти в занижении данных о COVID-19

В США арестовали женщину, обвинившую власти в занижении данных о COVID-19

Правоохранители во Флориде арестовали женщину-специалиста по статистике COVID-19, которая обвиняла власти штата в манипуляции данными о жертвах коронавирусной... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T22:28

2021-01-18T22:28

2021-01-18T22:28

распространение коронавируса

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флорида

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правоохранители во Флориде арестовали женщину-специалиста по статистике COVID-19, которая обвиняла власти штата в манипуляции данными о жертвах коронавирусной инфекции, сообщает телеканал CBS Miami.Ребека Джонс была в мае уволена из местного минздрава после заявлений, что власти штата занижают количество случаев COVID-19 и его жертв.В ноябре против Джонс было начато расследование в связи с несанкционированным проникновением в компьютерные системы службы здравоохранения. В декабре сотрудники правоохранительного департамента провели в ее доме обыск и нашли доказательства виновности женщины.Джонс добровольно сдалась полиции после того, как власти выдали ордер на ее арест. Ранее она заявила в Twitter, что власти Флориды "бросают в тюрьму ученых, которые знают правду и говорят о ней". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, флорида, сша, twitter, в мире