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В США арестовали женщину, обвинившую власти в занижении данных о COVID-19
В США арестовали женщину, обвинившую власти в занижении данных о COVID-19
Правоохранители во Флориде арестовали женщину-специалиста по статистике COVID-19, которая обвиняла власти штата в манипуляции данными о жертвах коронавирусной... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T22:28
2021-01-18T22:28
2021-01-18T22:28
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правоохранители во Флориде арестовали женщину-специалиста по статистике COVID-19, которая обвиняла власти штата в манипуляции данными о жертвах коронавирусной инфекции, сообщает телеканал CBS Miami.Ребека Джонс была в мае уволена из местного минздрава после заявлений, что власти штата занижают количество случаев COVID-19 и его жертв.В ноябре против Джонс было начато расследование в связи с несанкционированным проникновением в компьютерные системы службы здравоохранения. В декабре сотрудники правоохранительного департамента провели в ее доме обыск и нашли доказательства виновности женщины.Джонс добровольно сдалась полиции после того, как власти выдали ордер на ее арест. Ранее она заявила в Twitter, что власти Флориды "бросают в тюрьму ученых, которые знают правду и говорят о ней". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, флорида, сша, twitter, в мире