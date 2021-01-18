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В США арестовали женщину, обвинившую власти в занижении данных о COVID-19
В США арестовали женщину, обвинившую власти в занижении данных о COVID-19
Правоохранители во Флориде арестовали женщину-специалиста по статистике COVID-19, которая обвиняла власти штата в манипуляции данными о жертвах коронавирусной... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T22:28
2021-01-18T22:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
флорида
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правоохранители во Флориде арестовали женщину-специалиста по статистике COVID-19, которая обвиняла власти штата в манипуляции данными о жертвах коронавирусной инфекции, сообщает телеканал CBS Miami.Ребека Джонс была в мае уволена из местного минздрава после заявлений, что власти штата занижают количество случаев COVID-19 и его жертв.В ноябре против Джонс было начато расследование в связи с несанкционированным проникновением в компьютерные системы службы здравоохранения. В декабре сотрудники правоохранительного департамента провели в ее доме обыск и нашли доказательства виновности женщины.Джонс добровольно сдалась полиции после того, как власти выдали ордер на ее арест. Ранее она заявила в Twitter, что власти Флориды "бросают в тюрьму ученых, которые знают правду и говорят о ней". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, флорида, сша, twitter, в мире

В США арестовали женщину, обвинившую власти в занижении данных о COVID-19

22:28 18.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правоохранители во Флориде арестовали женщину-специалиста по статистике COVID-19, которая обвиняла власти штата в манипуляции данными о жертвах коронавирусной инфекции, сообщает телеканал CBS Miami.
Ребека Джонс была в мае уволена из местного минздрава после заявлений, что власти штата занижают количество случаев COVID-19 и его жертв.
В ноябре против Джонс было начато расследование в связи с несанкционированным проникновением в компьютерные системы службы здравоохранения. В декабре сотрудники правоохранительного департамента провели в ее доме обыск и нашли доказательства виновности женщины.
Джонс добровольно сдалась полиции после того, как власти выдали ордер на ее арест. Ранее она заявила в Twitter, что власти Флориды "бросают в тюрьму ученых, которые знают правду и говорят о ней".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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