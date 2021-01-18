Сценарий в сейфе и фейковые трейлеры: как хранят секреты фильмов

© The Weinstein Company LLC (2015)

Жертвой одного из самых громких сливов стали Квентин Тарантино и его картина "Омерзительная восьмерка".

Режиссер долго работал над проектом, но в 2014 году произошла утечка.

Тарантино заподозрил одного из двух актеров, у которых был сценарий: Майкла Мэдсена и Брюса Дерна. Ходили слухи, что документ попал в руки агента, после чего оказался в открытом доступе. Тарантино расстроился и заявил, что не будет снимать картину. Виновных не нашли, и вопрос оставался нерешенным.

Правда, позже Квентина переубедили, и он снял вестерн. Но не стал существенно менять фабулу — внес поправки только в концовку.

Кстати, с другой картиной, "Однажды… в Голливуде", Тарантино был более осторожен: записи с финальными сценами хранили в сейфе, актеры читали их только в специальной комнате. А забирать документы с собой им не позволяли.