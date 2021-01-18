Сценарий в сейфе и фейковые трейлеры: как хранят секреты фильмов
Жертвой одного из самых громких сливов стали Квентин Тарантино и его картина "Омерзительная восьмерка".
Режиссер долго работал над проектом, но в 2014 году произошла утечка.
Тарантино заподозрил одного из двух актеров, у которых был сценарий: Майкла Мэдсена и Брюса Дерна. Ходили слухи, что документ попал в руки агента, после чего оказался в открытом доступе. Тарантино расстроился и заявил, что не будет снимать картину. Виновных не нашли, и вопрос оставался нерешенным.
Правда, позже Квентина переубедили, и он снял вестерн. Но не стал существенно менять фабулу — внес поправки только в концовку.
Кстати, с другой картиной, "Однажды… в Голливуде", Тарантино был более осторожен: записи с финальными сценами хранили в сейфе, актеры читали их только в специальной комнате. А забирать документы с собой им не позволяли.
Жертвой одного из самых громких сливов стали Квентин Тарантино и его картина "Омерзительная восьмерка".
Режиссер долго работал над проектом, но в 2014 году произошла утечка.
Тарантино заподозрил одного из двух актеров, у которых был сценарий: Майкла Мэдсена и Брюса Дерна. Ходили слухи, что документ попал в руки агента, после чего оказался в открытом доступе. Тарантино расстроился и заявил, что не будет снимать картину. Виновных не нашли, и вопрос оставался нерешенным.
Правда, позже Квентина переубедили, и он снял вестерн. Но не стал существенно менять фабулу — внес поправки только в концовку.
Кстати, с другой картиной, "Однажды… в Голливуде", Тарантино был более осторожен: записи с финальными сценами хранили в сейфе, актеры читали их только в специальной комнате. А забирать документы с собой им не позволяли.
Бывает, что виновных находят, ведь утечка сюжета блокбастера быстро становится сенсацией. Редкость, когда спойлеры удается оперативно удалить из Сети.
Так было с картиной "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Сценарий фильма попал в интернет после того, как один из актеров просто забыл его под кроватью! Копию нашла горничная, передала кому-то, а потом документ выставили на eBay за 85 долларов. Удивительно, но студия Disney успела выкупить лот до того, как фанаты саги его обнаружили.
Позднее выяснилось: это была копия сценария одного из главных актеров, Джона Бойега. Тот признался, что спрятал его перед вечеринкой с друзьями, а потом забыл. Актер рассказывал: после слива ему звонили буквально все официальные представители студии. Неизвестно, зашло ли дело дальше разговоров.
Бывает, что виновных находят, ведь утечка сюжета блокбастера быстро становится сенсацией. Редкость, когда спойлеры удается оперативно удалить из Сети.
Так было с картиной "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Сценарий фильма попал в интернет после того, как один из актеров просто забыл его под кроватью! Копию нашла горничная, передала кому-то, а потом документ выставили на eBay за 85 долларов. Удивительно, но студия Disney успела выкупить лот до того, как фанаты саги его обнаружили.
Позднее выяснилось: это была копия сценария одного из главных актеров, Джона Бойега. Тот признался, что спрятал его перед вечеринкой с друзьями, а потом забыл. Актер рассказывал: после слива ему звонили буквально все официальные представители студии. Неизвестно, зашло ли дело дальше разговоров.
А вот реальное наказание за намеренную утечку понес один из сотрудников студии, которая выпускала фильм "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов".
Накануне премьеры неназванный работник выложил копию картины в интернет. Причины поступка остались неизвестны. Но поговаривали, что до того, как фильм удалили из Сети, его успели скачать более 15 тысяч раз.
Злоумышленника вычислили, был суд, работника сочли виновным и отправили в тюрьму на три месяца. Не шутите со Скайуокерами.
А вот реальное наказание за намеренную утечку понес один из сотрудников студии, которая выпускала фильм "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов".
Накануне премьеры неназванный работник выложил копию картины в интернет. Причины поступка остались неизвестны. Но поговаривали, что до того, как фильм удалили из Сети, его успели скачать более 15 тысяч раз.
Злоумышленника вычислили, был суд, работника сочли виновным и отправили в тюрьму на три месяца. Не шутите со Скайуокерами.
В эпоху до интернета тоже случались утечки, только они больше напоминали детективные истории.
Так было с "Гражданином Кейном" — фильмом про медиамагната Чарльза Фостера Кейна, чьим прототипом, как принято считать, был реальный человек, основатель желтой журналистики Уильям Херст.
По слухам, один из соавторов сценария дал почитать текст другу. Последний был родственником любовницы Херста. Через нее Уильям узнал о фильме и том, что герой показан не в лучшем свете.
Тогда Херст объявил бойкот режиссеру и антирекламу ленте, а еще запретил упоминать о них в своих изданиях.
Картина в итоге вышла на экраны, но кассу не собрала (стала прибыльной спустя время, после повторного проката).
В эпоху до интернета тоже случались утечки, только они больше напоминали детективные истории.
Так было с "Гражданином Кейном" — фильмом про медиамагната Чарльза Фостера Кейна, чьим прототипом, как принято считать, был реальный человек, основатель желтой журналистики Уильям Херст.
По слухам, один из соавторов сценария дал почитать текст другу. Последний был родственником любовницы Херста. Через нее Уильям узнал о фильме и том, что герой показан не в лучшем свете.
Тогда Херст объявил бойкот режиссеру и антирекламу ленте, а еще запретил упоминать о них в своих изданиях.
Картина в итоге вышла на экраны, но кассу не собрала (стала прибыльной спустя время, после повторного проката).
Король ужасов Альфред Хичкок любил полный контроль и терпеть не мог спойлеры. Это ясно, ведь они — главный враг саспенса.
Режиссер превзошел себя, когда работал над картиной "Психо". Анонимно приобрел у Роберта Блоха права на экранизацию романа. А потом скупил столько экземпляров произведения, сколько смог найти, чтобы сохранить концовку в тайне.
На площадку он не пускал незнакомцев, всех причастных заставил принести клятву, что они никому не раскроют сюжет. А по завершении съемок запретил актерам давать интервью.
Ну и по мелочи: не стал устраивать пресс-показы для критиков, с кинотеатрами договорился, что опоздавших зрителей не пустят на сеансы, а после финала не будут включать свет полминуты — для пущего эффекта.
Король ужасов Альфред Хичкок любил полный контроль и терпеть не мог спойлеры. Это ясно, ведь они — главный враг саспенса.
Режиссер превзошел себя, когда работал над картиной "Психо". Анонимно приобрел у Роберта Блоха права на экранизацию романа. А потом скупил столько экземпляров произведения, сколько смог найти, чтобы сохранить концовку в тайне.
На площадку он не пускал незнакомцев, всех причастных заставил принести клятву, что они никому не раскроют сюжет. А по завершении съемок запретил актерам давать интервью.
Ну и по мелочи: не стал устраивать пресс-показы для критиков, с кинотеатрами договорился, что опоздавших зрителей не пустят на сеансы, а после финала не будут включать свет полминуты — для пущего эффекта.
Еще одна громкая история: в 2014 году хакеры взломали компьютерную сеть Sony Pictures. Украли личную информацию сотрудников и материалы ко многим картинам.
"Пострадавшим" оказался новый фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр". Съемки с Дэниелом Крейгом еще шли, а сценарий попал в общий доступ.
Выяснилось, что это ранняя версия скрипта, но зато с рабочими пометками создателей. В итоге студия менять особо ничего не стала: сохранились сцены погонь в Риме, Альпах, эпичный фрагмент в бывшей штаб-квартире МИ-5. Разве что финал чуть урезали. По слухам, чтобы сэкономить бюджет.
Еще одна громкая история: в 2014 году хакеры взломали компьютерную сеть Sony Pictures. Украли личную информацию сотрудников и материалы ко многим картинам.
"Пострадавшим" оказался новый фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр". Съемки с Дэниелом Крейгом еще шли, а сценарий попал в общий доступ.
Выяснилось, что это ранняя версия скрипта, но зато с рабочими пометками создателей. В итоге студия менять особо ничего не стала: сохранились сцены погонь в Риме, Альпах, эпичный фрагмент в бывшей штаб-квартире МИ-5. Разве что финал чуть урезали. По слухам, чтобы сэкономить бюджет.
Другой случай нарушения кибербезопасности произошел с четвертым сезоном сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем.
Фанаты очень ждали финальный эпизод, а накануне выхода в эфир он оказался в Сети — причем в России.
Создатели проекта просили тех, кто посмотрел "Шерлока" раньше других, не спойлерить. А сценарист и продюсер "Шерлока" Стивен Моффат даже отменил запланированный для российской публики мастер-класс.
Наш дистрибьютор провел расследование случившегося и заявил, что утечка произошла из-за нарушения "протоколов безопасности" одним из сотрудников, после чего видео попало в интернет.
Российская сторона заверила, что приняла нужные меры против повторения инцидента. Британцы, судя по всему, остались довольны расследованием. Элементарно, Ватсон.
Другой случай нарушения кибербезопасности произошел с четвертым сезоном сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем.
Фанаты очень ждали финальный эпизод, а накануне выхода в эфир он оказался в Сети — причем в России.
Создатели проекта просили тех, кто посмотрел "Шерлока" раньше других, не спойлерить. А сценарист и продюсер "Шерлока" Стивен Моффат даже отменил запланированный для российской публики мастер-класс.
Наш дистрибьютор провел расследование случившегося и заявил, что утечка произошла из-за нарушения "протоколов безопасности" одним из сотрудников, после чего видео попало в интернет.
Российская сторона заверила, что приняла нужные меры против повторения инцидента. Британцы, судя по всему, остались довольны расследованием. Элементарно, Ватсон.
Фрагменты еще одного культового сериала, "Игра престолов", несмотря на все старания HBO, регулярно попадали в Сеть до официального выхода.
Однажды несколько серий пятого сезона оказались в интернете за сутки до релиза (по слухам, их скачали более миллиона раз). Тогда обвинили тех, у кого были ссылки на сериал для предварительного просмотра.
Сценарий седьмого сезона и вовсе полностью выложили онлайн сразу после окончания съемок.
Хотя студия старалась предотвратить это. Николай Костер-Вальдау (играл Джейме Ланнистера) рассказывал о цифровых сценариях, которые самоуничтожались сразу после прочтения.
Для финала саги шоураннеры учли предыдущие сливы и написали несколько вариантов концовки сериала. Даже исполнители не всегда знали, какие сцены "верные".
Фрагменты еще одного культового сериала, "Игра престолов", несмотря на все старания HBO, регулярно попадали в Сеть до официального выхода.
Однажды несколько серий пятого сезона оказались в интернете за сутки до релиза (по слухам, их скачали более миллиона раз). Тогда обвинили тех, у кого были ссылки на сериал для предварительного просмотра.
Сценарий седьмого сезона и вовсе полностью выложили онлайн сразу после окончания съемок.
Хотя студия старалась предотвратить это. Николай Костер-Вальдау (играл Джейме Ланнистера) рассказывал о цифровых сценариях, которые самоуничтожались сразу после прочтения.
Для финала саги шоураннеры учли предыдущие сливы и написали несколько вариантов концовки сериала. Даже исполнители не всегда знали, какие сцены "верные".
Морочить голову актерам любят и создатели "Мстителей". Правда, утечки все равно происходят.
Так, сценарий первого фильма о команде супергероев скопировали хитрые работники студии: кто-то распечатал две копии документа, предназначенного для Сэмюэла Л. Джексона. Через несколько дней скрипт оказался в Сети, но замести следы удалось довольно быстро.
Поэтому на съемках финальной картины "Мстители. Война бесконечности" создатели шли на разные уловки. Например, почти ни одному актеру не дали полного сценария. Обычно им предоставляли сцены, в которых заняты только их персонажи. Тому Холланду (играл Человека-паука, славится талантом спойлерить) даже не рассказывали, с каким злодеем его герой дерется в тот или иной момент.
Впрочем, некоторые фрагменты сюжета три раза просачивались в интернет. Тогда студия решила отдать на съемки всего три копии "настоящего" сценария. Для трейлеров сняли фальшивые эпизоды, а некоторых персонажей "убирали" из кадра с помощью спецэффектов. Все — чтобы заинтриговать зрителей.
Морочить голову актерам любят и создатели "Мстителей". Правда, утечки все равно происходят.
Так, сценарий первого фильма о команде супергероев скопировали хитрые работники студии: кто-то распечатал две копии документа, предназначенного для Сэмюэла Л. Джексона. Через несколько дней скрипт оказался в Сети, но замести следы удалось довольно быстро.
Поэтому на съемках финальной картины "Мстители. Война бесконечности" создатели шли на разные уловки. Например, почти ни одному актеру не дали полного сценария. Обычно им предоставляли сцены, в которых заняты только их персонажи. Тому Холланду (играл Человека-паука, славится талантом спойлерить) даже не рассказывали, с каким злодеем его герой дерется в тот или иной момент.
Впрочем, некоторые фрагменты сюжета три раза просачивались в интернет. Тогда студия решила отдать на съемки всего три копии "настоящего" сценария. Для трейлеров сняли фальшивые эпизоды, а некоторых персонажей "убирали" из кадра с помощью спецэффектов. Все — чтобы заинтриговать зрителей.