Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210118/kino-1593208051.html
Сценарий в сейфе и фейковые трейлеры: как хранят секреты фильмов
Сценарий в сейфе и фейковые трейлеры: как хранят секреты фильмов
Киносъемки превратились почти в детектив. Актеры ходят в балахонах, скрывая костюмы, реплики героев печатают на специальной бумаге, а еще придумывают фейковые... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:00
2021-01-18T08:11
что посмотреть
лучшие фильмы
фильмы
культура
том холланд
знаменитости
игра престолов (сериал)
квентин тарантино
джеймс бонд
альфред хичкок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/63941/25/639412512_102:29:2104:1155_1920x0_80_0_0_5d2503727dab6dc00571991331bc19ac.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Киносъемки превратились почти в детектив. Актеры ходят в балахонах, скрывая костюмы, реплики героев печатают на специальной бумаге, а еще придумывают фейковые эпизоды. Главное — сохранить в секрете сюжет фильма. Но не всегда уловки срабатывают. О самых громких утечках сценариев известных картин и о том, на что идут режиссеры, чтобы этого избежать, — в материале РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/63941/25/639412512_170:68:1397:989_1920x0_80_0_0_9b15a163dc468f5413b8a8490221b0f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы, том холланд, знаменитости, игра престолов (сериал), квентин тарантино, джеймс бонд, альфред хичкок, дэниел крейг, фото, бенедикт камбербэтч

Сценарий в сейфе и фейковые трейлеры: как хранят секреты фильмов

08:00 18.01.2021 (обновлено: 08:11 18.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Киносъемки превратились почти в детектив. Актеры ходят в балахонах, скрывая костюмы, реплики героев печатают на специальной бумаге, а еще придумывают фейковые эпизоды. Главное — сохранить в секрете сюжет фильма. Но не всегда уловки срабатывают. О самых громких утечках сценариев известных картин и о том, на что идут режиссеры, чтобы этого избежать, — в материале РИА Новости.
© The Weinstein Company LLC (2015)

Жертвой одного из самых громких сливов стали Квентин Тарантино и его картина "Омерзительная восьмерка".

Режиссер долго работал над проектом, но в 2014 году произошла утечка.

Тарантино заподозрил одного из двух актеров, у которых был сценарий: Майкла Мэдсена и Брюса Дерна. Ходили слухи, что документ попал в руки агента, после чего оказался в открытом доступе. Тарантино расстроился и заявил, что не будет снимать картину. Виновных не нашли, и вопрос оставался нерешенным.

Правда, позже Квентина переубедили, и он снял вестерн. Но не стал существенно менять фабулу — внес поправки только в концовку.

Кстати, с другой картиной, "Однажды… в Голливуде", Тарантино был более осторожен: записи с финальными сценами хранили в сейфе, актеры читали их только в специальной комнате. А забирать документы с собой им не позволяли.

Кадр со съемок фильма Омерзительная восьмерка
1 из 9

Жертвой одного из самых громких сливов стали Квентин Тарантино и его картина "Омерзительная восьмерка".

Режиссер долго работал над проектом, но в 2014 году произошла утечка.

Тарантино заподозрил одного из двух актеров, у которых был сценарий: Майкла Мэдсена и Брюса Дерна. Ходили слухи, что документ попал в руки агента, после чего оказался в открытом доступе. Тарантино расстроился и заявил, что не будет снимать картину. Виновных не нашли, и вопрос оставался нерешенным.

Правда, позже Квентина переубедили, и он снял вестерн. Но не стал существенно менять фабулу — внес поправки только в концовку.

Кстати, с другой картиной, "Однажды… в Голливуде", Тарантино был более осторожен: записи с финальными сценами хранили в сейфе, актеры читали их только в специальной комнате. А забирать документы с собой им не позволяли.

© The Weinstein Company LLC (2015)
© Lucasfilm Ltd. (2019)

Бывает, что виновных находят, ведь утечка сюжета блокбастера быстро становится сенсацией. Редкость, когда спойлеры удается оперативно удалить из Сети.

Так было с картиной "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Сценарий фильма попал в интернет после того, как один из актеров просто забыл его под кроватью! Копию нашла горничная, передала кому-то, а потом документ выставили на eBay за 85 долларов. Удивительно, но студия Disney успела выкупить лот до того, как фанаты саги его обнаружили.

Позднее выяснилось: это была копия сценария одного из главных актеров, Джона Бойега. Тот признался, что спрятал его перед вечеринкой с друзьями, а потом забыл. Актер рассказывал: после слива ему звонили буквально все официальные представители студии. Неизвестно, зашло ли дело дальше разговоров.

Кадр из фильма Звёздные войны: Скайуокер. Восход
2 из 9

Бывает, что виновных находят, ведь утечка сюжета блокбастера быстро становится сенсацией. Редкость, когда спойлеры удается оперативно удалить из Сети.

Так было с картиной "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Сценарий фильма попал в интернет после того, как один из актеров просто забыл его под кроватью! Копию нашла горничная, передала кому-то, а потом документ выставили на eBay за 85 долларов. Удивительно, но студия Disney успела выкупить лот до того, как фанаты саги его обнаружили.

Позднее выяснилось: это была копия сценария одного из главных актеров, Джона Бойега. Тот признался, что спрятал его перед вечеринкой с друзьями, а потом забыл. Актер рассказывал: после слива ему звонили буквально все официальные представители студии. Неизвестно, зашло ли дело дальше разговоров.

© Lucasfilm Ltd. (2019)
© Lucasfilm Ltd. (2005)

А вот реальное наказание за намеренную утечку понес один из сотрудников студии, которая выпускала фильм "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов".

Накануне премьеры неназванный работник выложил копию картины в интернет. Причины поступка остались неизвестны. Но поговаривали, что до того, как фильм удалили из Сети, его успели скачать более 15 тысяч раз.

Злоумышленника вычислили, был суд, работника сочли виновным и отправили в тюрьму на три месяца. Не шутите со Скайуокерами.

Кадр из фильма Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов
3 из 9

А вот реальное наказание за намеренную утечку понес один из сотрудников студии, которая выпускала фильм "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов".

Накануне премьеры неназванный работник выложил копию картины в интернет. Причины поступка остались неизвестны. Но поговаривали, что до того, как фильм удалили из Сети, его успели скачать более 15 тысяч раз.

Злоумышленника вычислили, был суд, работника сочли виновным и отправили в тюрьму на три месяца. Не шутите со Скайуокерами.

© Lucasfilm Ltd. (2005)
© AP Photo

В эпоху до интернета тоже случались утечки, только они больше напоминали детективные истории.

Так было с "Гражданином Кейном" — фильмом про медиамагната Чарльза Фостера Кейна, чьим прототипом, как принято считать, был реальный человек, основатель желтой журналистики Уильям Херст.

По слухам, один из соавторов сценария дал почитать текст другу. Последний был родственником любовницы Херста. Через нее Уильям узнал о фильме и том, что герой показан не в лучшем свете.

Тогда Херст объявил бойкот режиссеру и антирекламу ленте, а еще запретил упоминать о них в своих изданиях.

Картина в итоге вышла на экраны, но кассу не собрала (стала прибыльной спустя время, после повторного проката).

Режиссер Орсон Уэллс на съемках фильма Гражданин Кейн
4 из 9

В эпоху до интернета тоже случались утечки, только они больше напоминали детективные истории.

Так было с "Гражданином Кейном" — фильмом про медиамагната Чарльза Фостера Кейна, чьим прототипом, как принято считать, был реальный человек, основатель желтой журналистики Уильям Херст.

По слухам, один из соавторов сценария дал почитать текст другу. Последний был родственником любовницы Херста. Через нее Уильям узнал о фильме и том, что герой показан не в лучшем свете.

Тогда Херст объявил бойкот режиссеру и антирекламу ленте, а еще запретил упоминать о них в своих изданиях.

Картина в итоге вышла на экраны, но кассу не собрала (стала прибыльной спустя время, после повторного проката).

© AP Photo
© AFP 2020 / STF

Король ужасов Альфред Хичкок любил полный контроль и терпеть не мог спойлеры. Это ясно, ведь они — главный враг саспенса.

Режиссер превзошел себя, когда работал над картиной "Психо". Анонимно приобрел у Роберта Блоха права на экранизацию романа. А потом скупил столько экземпляров произведения, сколько смог найти, чтобы сохранить концовку в тайне.

На площадку он не пускал незнакомцев, всех причастных заставил принести клятву, что они никому не раскроют сюжет. А по завершении съемок запретил актерам давать интервью.

Ну и по мелочи: не стал устраивать пресс-показы для критиков, с кинотеатрами договорился, что опоздавших зрителей не пустят на сеансы, а после финала не будут включать свет полминуты — для пущего эффекта.

Режиссер Альфред Хичкок на пресс-конференции, приуроченной к выходу фильма Психо
5 из 9

Король ужасов Альфред Хичкок любил полный контроль и терпеть не мог спойлеры. Это ясно, ведь они — главный враг саспенса.

Режиссер превзошел себя, когда работал над картиной "Психо". Анонимно приобрел у Роберта Блоха права на экранизацию романа. А потом скупил столько экземпляров произведения, сколько смог найти, чтобы сохранить концовку в тайне.

На площадку он не пускал незнакомцев, всех причастных заставил принести клятву, что они никому не раскроют сюжет. А по завершении съемок запретил актерам давать интервью.

Ну и по мелочи: не стал устраивать пресс-показы для критиков, с кинотеатрами договорился, что опоздавших зрителей не пустят на сеансы, а после финала не будут включать свет полминуты — для пущего эффекта.

© AFP 2020 / STF
© AP Photo / Matt Dunham

Еще одна громкая история: в 2014 году хакеры взломали компьютерную сеть Sony Pictures. Украли личную информацию сотрудников и материалы ко многим картинам.

"Пострадавшим" оказался новый фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр". Съемки с Дэниелом Крейгом еще шли, а сценарий попал в общий доступ.

Выяснилось, что это ранняя версия скрипта, но зато с рабочими пометками создателей. В итоге студия менять особо ничего не стала: сохранились сцены погонь в Риме, Альпах, эпичный фрагмент в бывшей штаб-квартире МИ-5. Разве что финал чуть урезали. По слухам, чтобы сэкономить бюджет.

Съемки фильма 007: Спектр
6 из 9

Еще одна громкая история: в 2014 году хакеры взломали компьютерную сеть Sony Pictures. Украли личную информацию сотрудников и материалы ко многим картинам.

"Пострадавшим" оказался новый фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр". Съемки с Дэниелом Крейгом еще шли, а сценарий попал в общий доступ.

Выяснилось, что это ранняя версия скрипта, но зато с рабочими пометками создателей. В итоге студия менять особо ничего не стала: сохранились сцены погонь в Риме, Альпах, эпичный фрагмент в бывшей штаб-квартире МИ-5. Разве что финал чуть урезали. По слухам, чтобы сэкономить бюджет.

© AP Photo / Matt Dunham
© Hartswood Films (2010-2017)

Другой случай нарушения кибербезопасности произошел с четвертым сезоном сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Фанаты очень ждали финальный эпизод, а накануне выхода в эфир он оказался в Сети — причем в России.

Создатели проекта просили тех, кто посмотрел "Шерлока" раньше других, не спойлерить. А сценарист и продюсер "Шерлока" Стивен Моффат даже отменил запланированный для российской публики мастер-класс.

Наш дистрибьютор провел расследование случившегося и заявил, что утечка произошла из-за нарушения "протоколов безопасности" одним из сотрудников, после чего видео попало в интернет.

Российская сторона заверила, что приняла нужные меры против повторения инцидента. Британцы, судя по всему, остались довольны расследованием. Элементарно, Ватсон.

Кадр из эпизода Последнее дело британского сериала Шерлок
7 из 9

Другой случай нарушения кибербезопасности произошел с четвертым сезоном сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Фанаты очень ждали финальный эпизод, а накануне выхода в эфир он оказался в Сети — причем в России.

Создатели проекта просили тех, кто посмотрел "Шерлока" раньше других, не спойлерить. А сценарист и продюсер "Шерлока" Стивен Моффат даже отменил запланированный для российской публики мастер-класс.

Наш дистрибьютор провел расследование случившегося и заявил, что утечка произошла из-за нарушения "протоколов безопасности" одним из сотрудников, после чего видео попало в интернет.

Российская сторона заверила, что приняла нужные меры против повторения инцидента. Британцы, судя по всему, остались довольны расследованием. Элементарно, Ватсон.

© Hartswood Films (2010-2017)
© Bighead Littlehead (2011-2017)

Фрагменты еще одного культового сериала, "Игра престолов", несмотря на все старания HBO, регулярно попадали в Сеть до официального выхода.

Однажды несколько серий пятого сезона оказались в интернете за сутки до релиза (по слухам, их скачали более миллиона раз). Тогда обвинили тех, у кого были ссылки на сериал для предварительного просмотра.

Сценарий седьмого сезона и вовсе полностью выложили онлайн сразу после окончания съемок.

Хотя студия старалась предотвратить это. Николай Костер-Вальдау (играл Джейме Ланнистера) рассказывал о цифровых сценариях, которые самоуничтожались сразу после прочтения.

Для финала саги шоураннеры учли предыдущие сливы и написали несколько вариантов концовки сериала. Даже исполнители не всегда знали, какие сцены "верные".

Кадр из сериала Игра престолов
8 из 9

Фрагменты еще одного культового сериала, "Игра престолов", несмотря на все старания HBO, регулярно попадали в Сеть до официального выхода.

Однажды несколько серий пятого сезона оказались в интернете за сутки до релиза (по слухам, их скачали более миллиона раз). Тогда обвинили тех, у кого были ссылки на сериал для предварительного просмотра.

Сценарий седьмого сезона и вовсе полностью выложили онлайн сразу после окончания съемок.

Хотя студия старалась предотвратить это. Николай Костер-Вальдау (играл Джейме Ланнистера) рассказывал о цифровых сценариях, которые самоуничтожались сразу после прочтения.

Для финала саги шоураннеры учли предыдущие сливы и написали несколько вариантов концовки сериала. Даже исполнители не всегда знали, какие сцены "верные".

© Bighead Littlehead (2011-2017)
© Marvel Studios Inc. (2018)

Морочить голову актерам любят и создатели "Мстителей". Правда, утечки все равно происходят.

Так, сценарий первого фильма о команде супергероев скопировали хитрые работники студии: кто-то распечатал две копии документа, предназначенного для Сэмюэла Л. Джексона. Через несколько дней скрипт оказался в Сети, но замести следы удалось довольно быстро.

Поэтому на съемках финальной картины "Мстители. Война бесконечности" создатели шли на разные уловки. Например, почти ни одному актеру не дали полного сценария. Обычно им предоставляли сцены, в которых заняты только их персонажи. Тому Холланду (играл Человека-паука, славится талантом спойлерить) даже не рассказывали, с каким злодеем его герой дерется в тот или иной момент.

Впрочем, некоторые фрагменты сюжета три раза просачивались в интернет. Тогда студия решила отдать на съемки всего три копии "настоящего" сценария. Для трейлеров сняли фальшивые эпизоды, а некоторых персонажей "убирали" из кадра с помощью спецэффектов. Все — чтобы заинтриговать зрителей.

Кадр из фильма Мстители. Война бесконечности
9 из 9

Морочить голову актерам любят и создатели "Мстителей". Правда, утечки все равно происходят.

Так, сценарий первого фильма о команде супергероев скопировали хитрые работники студии: кто-то распечатал две копии документа, предназначенного для Сэмюэла Л. Джексона. Через несколько дней скрипт оказался в Сети, но замести следы удалось довольно быстро.

Поэтому на съемках финальной картины "Мстители. Война бесконечности" создатели шли на разные уловки. Например, почти ни одному актеру не дали полного сценария. Обычно им предоставляли сцены, в которых заняты только их персонажи. Тому Холланду (играл Человека-паука, славится талантом спойлерить) даже не рассказывали, с каким злодеем его герой дерется в тот или иной момент.

Впрочем, некоторые фрагменты сюжета три раза просачивались в интернет. Тогда студия решила отдать на съемки всего три копии "настоящего" сценария. Для трейлеров сняли фальшивые эпизоды, а некоторых персонажей "убирали" из кадра с помощью спецэффектов. Все — чтобы заинтриговать зрителей.

© Marvel Studios Inc. (2018)
 
Культурачто посмотретьлучшие фильмыфильмыТом ХолландЗнаменитостиИгра престолов (сериал)Квентин ТарантиноДжеймс БондАльфред ХичкокДэниел КрейгБенедикт Камбербэтч
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
Лента новостейМолния