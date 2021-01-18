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В Казахстане обновили состав правительства
В Казахстане обновили состав правительства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства республики, согласно которому большинство членов кабинета министров, сложившего... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:57
2021-01-18T15:35
нурлан ермекбаев
аскар мамин
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства республики, согласно которому большинство членов кабинета министров, сложившего полномочия после парламентских выборов, сохранили свои посты.Правительство Аскара Мамина в пятницу сложило полномочия перед вновь избранным составом мажилиса (нижняя палата) парламента страны. Указом президента кабмину предписано исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства. Позже в этот день глава государства после получения согласия мажилисменов переназначил Мамина на пост премьера.Согласно указу, свои посты, в частности, сохранили министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр здравоохранения Алексей Цой, глава минэнерго Нурлан Ногаев.В свою очередь Мухтар Тлеуберди в новом кабинете продолжит работать министром иностранных дел, совмещая этот пост с должностью заместителя премьер-министра.Кроме того, сохранили свои должности первый заместитель премьера Алихан Смаилов и заместители премьер-министра Роман Скляр и Ералы Тугжанов.МВД по-прежнему будет возглавлять Ерлан Тургумбаев, министерство информации и общественного развития - Аида Балаева, министерство сельского хозяйства - Сапархан Омаров, минюст - Марат Бекетаев, министерство образования и науки - Асхат Аймагамбетов.Согласно указу, Бейбут Атамкулов продолжит работать министром индустрии и инфраструктурного развития, Ерулан Жамаубаев - министром финансов, Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта, Бахыт Султанов - министром торговли и интеграции.Министром по чрезвычайным ситуациям вновь назначен Юрий Ильин, министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин, главой министерства экологии, геологии и природных ресурсов - Магзум Мирзагалиев."Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - отмечается в документе.Новым министром национальной экономики Казахстана назначен Асет Иргалиев, которые ранее занимал должность первого заместителя главы ведомства.Иргалиев был назначен на должность первого вице-министра национальной экономики в августе 2019 года. На посту министра национальной экономики Иргалиев сменил Руслана Даленова, занимавшего эту должность с февраля 2019 года.Кроме того, новым министром труда и социальной защиты населения республики назначен Серик Шапкенов, занимавший пост заместителя главы этого ведомства с июня 2020 года. Он сменил на этом посту Биржана Нурымбетова, который возглавлял министерство с августа 2019 года.
https://ria.ru/20210114/vybory-1593099704.html
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нурлан ермекбаев, аскар мамин, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

В Казахстане обновили состав правительства

14:57 18.01.2021 (обновлено: 15:35 18.01.2021)
 
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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства республики, согласно которому большинство членов кабинета министров, сложившего полномочия после парламентских выборов, сохранили свои посты.
Правительство Аскара Мамина в пятницу сложило полномочия перед вновь избранным составом мажилиса (нижняя палата) парламента страны. Указом президента кабмину предписано исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства. Позже в этот день глава государства после получения согласия мажилисменов переназначил Мамина на пост премьера.
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Согласно указу, свои посты, в частности, сохранили министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр здравоохранения Алексей Цой, глава минэнерго Нурлан Ногаев.
В свою очередь Мухтар Тлеуберди в новом кабинете продолжит работать министром иностранных дел, совмещая этот пост с должностью заместителя премьер-министра.
Кроме того, сохранили свои должности первый заместитель премьера Алихан Смаилов и заместители премьер-министра Роман Скляр и Ералы Тугжанов.
МВД по-прежнему будет возглавлять Ерлан Тургумбаев, министерство информации и общественного развития - Аида Балаева, министерство сельского хозяйства - Сапархан Омаров, минюст - Марат Бекетаев, министерство образования и науки - Асхат Аймагамбетов.
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Согласно указу, Бейбут Атамкулов продолжит работать министром индустрии и инфраструктурного развития, Ерулан Жамаубаев - министром финансов, Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта, Бахыт Султанов - министром торговли и интеграции.
Министром по чрезвычайным ситуациям вновь назначен Юрий Ильин, министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин, главой министерства экологии, геологии и природных ресурсов - Магзум Мирзагалиев.
"Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - отмечается в документе.
Новым министром национальной экономики Казахстана назначен Асет Иргалиев, которые ранее занимал должность первого заместителя главы ведомства.
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"Назначить: … Иргалиева Асета Армановича – министром национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в тексте указа на сайте президента Казахстана.

Иргалиев был назначен на должность первого вице-министра национальной экономики в августе 2019 года. На посту министра национальной экономики Иргалиев сменил Руслана Даленова, занимавшего эту должность с февраля 2019 года.
Кроме того, новым министром труда и социальной защиты населения республики назначен Серик Шапкенов, занимавший пост заместителя главы этого ведомства с июня 2020 года. Он сменил на этом посту Биржана Нурымбетова, который возглавлял министерство с августа 2019 года.
 
Нурлан ЕрмекбаевАскар МаминКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
 
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