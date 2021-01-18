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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210118/karabakh-1593496487.html
Лавров опроверг заявления о планах России присоединить Карабах
Лавров опроверг заявления о планах России присоединить Карабах
У Москвы и близко нет мыслей о признании независимости Нагорного Карабаха и включении его в состав России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:57
2021-01-18T12:57
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У Москвы и близко нет мыслей о признании независимости Нагорного Карабаха и включении его в состав России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что РФ будет готова помогать поиску такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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обсе, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире

Лавров опроверг заявления о планах России присоединить Карабах

12:57 18.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У Москвы и близко нет мыслей о признании независимости Нагорного Карабаха и включении его в состав России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав РФ, как я понимаю, независимость Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения, у нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Он подчеркнул, что РФ будет готова помогать поиску такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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