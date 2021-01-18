https://ria.ru/20210118/karabakh-1593495500.html

Лавров ответил на сообщения о секретных приложениях заявления по Карабаху

Лавров ответил на сообщения о секретных приложениях заявления по Карабаху

Трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азаберайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:53

2021-01-18T12:53

2021-01-18T12:53

ситуация в нагорном карабахе

обсе

сергей лавров

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азаберайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких "секретных приложений", заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире